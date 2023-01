Jadwal Liga 1 Pekan 19 di Indosiar, MU vs Persib, Borneo vs Barito Putera Debut Tocantins dan Frans

Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Madura United vs Persib, Borneo FC vs Barito Putera debut Gustavo Tocantins

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 yang akan kembali bergulir mulai Tabu (19/1/2023) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Dibuka Persikabo 1973 vs Dewa United ditutup Derbi Kalimantan Borneo FC vs Barito Putera.

Siaran Langsung Liga 1 Pekan 19 tidak semuanya tayang via TV lokal Indosiar. Bisa laga Persis vs Persija, Persita vs Persebaya dan Madura United vs Persib Bandung.

Laga di Jadwal Liga 1 dan lainnya tayang via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Indosiar belum diketahui tim mana yang akan ditayangkan.

Ada sebanyak sembilan laga yang akan dipertandingkan hingga Sabtu (21/1/2023) nanti.

Pada laga derbi Kalimantan Borneo FC vs Barito Putera, menjadi pertaruhan Barito Putera di zona degradasi.

Kemenangan sangat dibutuhkan Barito Putera untuk bisa menjauh dari zona merah.

Barito Putera gagal menang dalam dua laga terakhir. Mereka masih tertahan di zona degradasi, urutan ke-16, dengan nilai 15.

Kabar baiknya kemungkinan besar striker anyar Gustavo Tocantins sudah bisa bermain.

Selain itu mantan pelatih Barito Putera dan martapura FC Frans Sinatra Huwae juga akan menjalai debut sebagai Direktur teknik tim.

Memasuki putaran kompetisi BRI Liga 1-2022/2023, tim Barito Putera rupanya diperkuat seorang Direktur Teknik (Dirtek).

Pasalnya, tim berjuluk Laskar Antasari ini resmi menunjuk Frans Sinatra Huwae sebagai Dirtek yang tentunya akan semakin melengkapi struktur tim.

Kepastian ditunjuknya Frans Sinatra Huwae sebagai Dirtek ini diumumkan melalui akun instagram resmi Barito, yakni @psbaritoputeraofficial.

Dalam postingan di instagram, terlihat Frans Sinatra Huwae melakukan tandatangan kontrak, bersama CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman, di Jakarta.

Eks striker Persikabo 1973 ini sebelumnya masih belum ada di daftar susunan pemain Barito Putera ketika menjamu Madura United pada laga pekan ke-18 BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Demang Lehman (SDL) Martapura, Sabtu (14/1/2023) sore.