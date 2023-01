Pemicu Ketakutan Irwan Mussry Diungkap Kepada Mertua, Sempat Memohon Pada Maia Estianty

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses menjadi pengusaha hingga dinobatkan sebagai salah satu konglomerat tanah air, ketakutan Irwan Mussry diungkap di depan orangtua Maia Estianty.

Kiprah Irwan Mussry dalam dunia bisnis memang tak perlu diragukan lagi.

Sebelum menikah dengan ibunda Al, El, dan Dul itu, Irwan sudah menjadi salah satu pesohor tanah air yang terkenal dengan rentetan bisnisnya.

Mulai dari jam tangan mewah hingga barang - barang brand ternama dunia sukses dipasarkan Irwan Mussry di Indonesia.

Namun siapa sosok di balik kesuksesannya itu, Irwan Mussry juga memiliki ketakutan terselubung.

Hal ini terungkap lewat unggahan video di kanal youtube MAIA ALELDUL TV, Selasa (17/1/2023).

Selalu tampil percaya diri, ternyata Irwan Mussry amat ketakutan dengan hewan melata seperti cicak dan tokek.

Baca juga: Reaksi Athalla Naufal Kala Maia Estianty Bahas KDRT, Adik Verrell Bramasta Beri Kode

Dalam video tersebut mulanya Irwan terlihat asik berkumpul bersama keluarga besar Maia Estianty.

Saat sedang asyik menyantap makan siang, Irwan Mussry dijatuhi cicak hingga membuatnya lari terbirit - birit.

"Ini Mas Irwan mendekat ke Mba Pinky soalnya ada cecak tadi dia takut," ungkap Maia.

Bahkan ada satu peristiwa dimana Irwan Mussry sampai meminta didatangi oleh Maia Estianty saat sedang berada di Bali sementara istrinya berada di Jakarta lantaran ketakutan.

"One day i was in Bali alone and then gue mau tidur Maia di Jakarta, mau tidur bunyi tokek, gue semalam suntuk duduk disitu, belum pernah gue ingin bini gue dateng langsung please Maia pergi, besoknya ada kan tidur sebelah sini gue bilang," cerita Irwan Mussry.

Syukur kehadiran Maia akhirnya berhasil meredam ketakutan Irwan Mussry.

"Tiba - tiba kan aku tidur ya, terus tiba - tiba tokek aku langsung bangun gini, dia matanya langsung melek gini, aku jawabnya begini heleh cuma tokek udah tidur lagi, oh iya gitu," tambah Maia.