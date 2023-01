Popularitas Axton Salim Usai Isu Pacari Luna Maya Mencuat, Momen Bersama Jennie Blackpink Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belakangan sosok Axton Salim tengah menjadi perhatian usai dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya.

Tak kalah kaya dari Reino Barack, popularitas Axton Salim juga ikut disorot usai kedapatan menghabiskan waktu dengan selebritis internasional dan ikon K-POP, Jennie Blackpink.

Memang Axton Salim sendiri diketahui memiliki latar belakang keluarga yang tak sembarangan.

Ia merupakan putra pertama konglomerat Anthony Salim dan Margareth Salim pemilik Indofood.

Kerap disapa dengan panggilan Pangeran Indomie, Axton Salim adalah pewaris kerajaan bisnis Salim Group.

Tak kalah kaya dan tampan dari Reino Barack, Axton Salim adalah seorang pengusaha Indonesia dan menjabat sebagai direktur Indofood sejak 2009.

Popularitas Axton Salim ternyata tak hanya dikenal oleh warga Indonesia saja, dilansir melalui unggahan akun instagram miliknya Senin (17/1/2023) Axton membagikan momen kala ia bertemu dengan sosok Idol asal Korea Selatan, Jennie Blackpink.

Momen pertemuan Axton dan Jennie ini terjadi kala keduanya menghadiri event The Chanel Pharrell launch party di Seoul.

Dalam video yang dibagikan terlihat Axton menghampiri Jennie sembari mengulurkan tangannya untuk bersalaman.

"Happy birthday @jennierubyjane.

Reposting my meeting with Jennie at the Chanel Pharrell launch party in Seoul.

Indonesia is waiting for you in March," tulis Axton.

Selain itu dalam konser Blackpink di Jakarta yang diselenggarakan pada bulan Maret mendatang, perusahaan Axton Salim akan membagikan beberapa tiket gratis bagi netizen yang beruntung.

Axton Salim Dekat Syahrini dan Reino Barack