Tiket Termahal Sepakbola di Dunia Saat Duel Terakhir Ronaldo vs Messi, PSG dikeroyok Dua Tim

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam banner laga PSG vs Al Nassr - Al Hilal. Jadwal PSG vs Al Nassr - Al Hilal adalah pada Kamis (19/1/2023) yang tayang jam 23.55 WIB. Tiket termahal sepakbola di dunia untuk melihat pertandingan Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Arab Saudi.