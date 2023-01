Jadwal Bola Siaran Live TV Malam ini, SCTV Ada a City, RCTI Ada Madrid, PSG vs Riyad Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepak bola hari ini, Kamis (19/1/2023) hingga Jumat (20/1/2023) dini hari WIB berserta TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung sepak bola hari ini menyajikan sejumlah pertandingan menarik.

Sore harinya, ada dua pertandingan Liga 1 2022/2023 yang tayang di Indosi yakni Bhayangkara FC vs Persik Kediri dan Persis Solo vs Persija Jakarta.

Laga menarik yang dinanti banyak orang adalah duel yang mempertemukan dua sosok GOAT yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo malam ini.

Baik Messi dan Ronaldo akan saling berhadapan dalam laga persahabatan antara PSG vs Riyad All Star XI, Jumat (20/1/2023) dinihari WIB yang tayang di tv online Bein Sports 1.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, duel Manchester City vs Spurs juga akan menghiasi laga lanjutan kompetisi Liga Inggris yang akan disiarkan langsung TV lokal SCTV.

Manchester City dan Spurs sama-sama menjadikan laga ini sebagai momen kebangkitan setelah sama-sama kalah pada pertandingan sebelumnya.

Baca juga: Simone Inzaghi Punya Julukan Baru Usai Bawa Inter Hancurkan AC Milan di Piala Super Italia 2022

Baca juga: PSG vs Riyadh All Star Malam Ini: Head To Head Ronaldo vs Messi, Jadwal Link Streaming beIN Sport 1

Manchester City kalah dalam laga Derbi Manchester melawan Manchester United, sementara Spurs kalah melawan Arsenal dalam laga Derbi London Utara.

Laga tak kalah seru juga mewarnai gelaran Copa Del Rey yang menyajikan laga antara Ceuta vs Barcelona yang disiarkan gratis oleh stasiun TV INews TV hingga Real Madrid vs Villarreal yang tayang di RCTI.

Sementara malam ini juga ada siaran langsung Coppa Italia yang menyajikan tiga pertandingan yakni Atalanta vs Spezia, Lazio vs Bologna hingga Juventus vs Monza yang secara maraton tayang di TVRI.

Jadwal siaran langsung sepak bola malam ini, Kamis (19/1/2023) s/d Jumat (20/1/2023) dsn TV yang menyiarkan:

Kamis, 19 Januari 2023

Pukul 16.00 WIB - Bhayangkara FC vs Persik (Indosiar)

Pukul 18.30 WIB - Persis Solo vs Persija Jakarta (Indosiar)