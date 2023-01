Nasib Dimas Usai Tinggalkan Rumah Raffi Ahmad, Ikut Raden Kian Santang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seusai tak lagi tinggal di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kini Dimas Ahmad memiliki pekerjaan baru.

Pemilik nama asli Dimas Ramadhan itu tampaknya sudah mulai mengikuti jejak ayah Rafathar di dunia entertainment.

Padahal sebelumnya sempat tersiar kabar perihal Dimas Ahmad yang kembali berjualan bakso lantaran disinyalir telah keluar dari RANS Entertainment.

Berbeda dengan nasib Chika Chandrika yang kini mulai jarang muncul di depan publik, Dimas Ramadhan yang juga menjadi anak didik Raffi dan Gigi justru semakin sukses mengembangkan karir.

Selain kerap didapuk untuk mengisi sejumlah acara hingga mendapat banyak endorse, kini Dimas sudah memiliki pekerjaan baru.

Serupa dengan Raffi Ahmad saat awal merintis karir, kini Dimas Ahmad juga sudah mulai terjun ke dunia sinetron.

Baca juga: Umi Pipik Kuak Tabiat Asli Krisdayanti, Efek Jumpa Gemmi Ameena Lagi

Baca juga: Pemilik Asli Harta Venna Melinda dan Ferry Irawan Kini, Mencuat Usai KDRT Ibu Verrell Bramasta

Dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Rabu (18/1/2023) kini Dimas Ahmad dipercaya untuk menjadi salah satu aktor di Sinetron Raden Kian Santang MNCTV.

Tampak dalam unggahannya tersebut Dimas membagikan cuplikan adegan Sinetron Kian Santang yang akan segera tayang.

"Kian santang VS Yudakara

Coming soon #KembalinyaRadenKianSantang season 3 dont miss it

#kembalinyaradenkiansantang

#kembalinyaradenkiansantangmnctv

#KembalinyaRadenKianSantangSeason3 #KRKS3 #foryou,"

tulis Dimas.

Sayangnya Dimas belum mengungkap lebih lanjut perihal perannya di sinetron tersebut.

Namun ia diperkirakan akan memerankan tokoh Pangeran Kawali.

Meski bukan menjadi pemeran utama, kemunculan Dimas ini mendapat sambutan hangat dari para warganet.

"arandelle888 : Wuidihhh....semoga panjang episodenya ya dimss... semangat syutingnya, jaga kesehatan yaw,"