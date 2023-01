Kebingungan Ronaldo Jadi Man Of The Match Saat Timnya Kalah dari PSG, Messi dan Mbappe Cetak Gol

Cristiano Ronaldo bingung setelah memenangkan Man of the Match pada debutnya di Saudi saat PGG vs Al Nassr dan Al Hilal, Lionel Messi cetak gol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cristiano Ronaldo bingung setelah memenangkan Man of the Match pada debutnya di Saudi meski kalah dalam thriller sembilan gol dari Paris Saint Germani (PSG)

Lionel Messi dan Kylian Mbappe juga mencetak gol dalam pertandingan antara PSG vs Riyadh All-Stars XI yang berakhir dengan skor 5-4.

Ronaldo memiliki ekspresi bingung di wajahnya setelah dinobatkan sebagai man of the match setelah debutnya di Arab Saudi.

Bintang Portugal itu membuat penampilan pertamanya sejak pindah ke Timur Tengah dalam pertandingan Riyadh All-Stars XI melawan PSG.

Mantan striker Man United ini diberi penghargaan setelah mengantongi dua gol saat melawan PSG.

Pemain berusia 37 tahun itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan saat dia mencetak dua gol melawan raksasa Ligue 1 tersebut.

Ronaldo mendapatkan yang pertama dari titik penalti setelah dikeluarkan oleh mantan rekan setimnya di Real Madrid Keylor Navas.

Dia meraih gol keduanya setelah melakukan rebound dalam upaya aslinya membentur tiang, dan mantan rekan setim Los Blancos lainnya, Sergio Ramos, gagal saat menghalau bola.

Namun, itu tidak cukup untuk memberikan hasil bagi timnya, karena pertandingan berakhir dengan kekalahan 5-4 yang mendebarkan dari tim Prancis.

Mantan rekan setim Ronaldo, Ramos, memberinya hadiah gol permainan terbuka pertama di Arab Saudi.

Setelah pertandingan, Ronaldo dinobatkan sebagai man of the match yang sangat mengejutkannya.

Penyerang veteran itu mendapatkan trofi pada upacara pasca-pertandingan.

Namun dia tetap mendapat pujian saat dia berpose untuk foto dengan penghargaannya.

Ada banyak pemain impresif lainnya di lapangan seperti Kylian Mbappe dan Lionel Messi menjadi bintang PSG.

Bahkan Anderson Talisca tampil bagus dan mencetak gol brilian di saat-saat terakhir untuk tuan rumah.