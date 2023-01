Polresta Banjarmasin Gelar Tes Kesemaptaan Jasmani Tahap 1 Tahun 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin menggelar Tes Kesemaptaan Jasmani berkala semester I Tahun 2023 bertempat di Lapangan SKB Mulawarman Banjarmasin.

Kabag SDM Polresta Banjarmasin Kompol Ana Setiani, mengatakan kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh personel Polresta Banjarmasin.

"Untuk pelaksanaannya kita bagi beberapa tahap yakni pada tanggal 17, 18, 19, 24, 25, 26, dan 31 Januari 2023," ujarnya disela pelaksanaan yang berlangsung itu, Kamis (19/01/2023).

Dirinya juga menuturkan rangkaian Tes Kesemaptaan Jasmani ini meliputi lari selama 12 menit, push up, sit up, pull up (pria), chinning up (wanita) dan shuttle run (lari membentuk angka 8).

Ana Setiani menghimbau kepada seluruh personel agar mengikuti tes dengan serius karena nilai tes tersebut berpengaruh terhadap jenjang karir kedepannya.

"Selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan kondisi fisik setiap anggota mengingat dalam menghadapi tugas sehari-hari dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan kondisi fisik dan stamina yang prima," pungkasnya.

( Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)