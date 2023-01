Syarat Ayu Ting Ting Bisa Dipinang Pembalap Fabio Quartararo Diungkap Wendy Cagur, Langsung Diboyong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesona Pedangdut Ayu Ting Ting sukses menarik perhatian sosok Pembalap Moto GP asal Perancis, Fabio Quartararo.

Ibu Bilqis Khumaira Razak itu bahkan berniat langsung diboyong oleh Fabio yang tengah berkunjung ke Indonesia.

Sontak Wendy Cagur yang menjadi sahabat Ayu pun mengajukan satu syarat.

Status janda yang kini disandang Ayu Ting Ting memang membuat mantan istri Henry Baskoro alias Enji itu kerap dilirik pria.

Sebut saja publik figur seperti Didi Riyadi, Victor Agustino hingga Sahrul Gunawan secara blak - blakan menunjukan ketertarikannya pada Ayu.

Namun sayang, putri Abdu Rozak ini belum juga berniat melepas masa jandanya.

Siapa sangka, selain berhasil menarik perhatian pria lokal, Ayu juga sukses membuat Pembalap kelas dunia, Fabio Quartararo kepincut.

Momen ini terjadi kala Fabio menjadi bintang tamu dalam acara Lapor Pak yang dibintangi Ayu, Rabu (18/1/2023).

Dalam acara tersebut diceritakan Fabio harus menjalani hukuman penjara lantaran melanggar aturan dilarang parkir.

Tak terima Pembalap asal Prancis itu diberi hukuman, Ayu pun menggoda Fabio agar bisa dibawa ke ruangannya saja.

"Pak jangan disini, you have to go to my room mending," goda Ayu.

Ajakan Ayu itu pun lantas diterima oleh Fabio dengan antusias.

"Ayo ayo," jawab Fabio sembari merangkul Ayu.

"Ayo," tambah Ayu yang salah tingkah.

