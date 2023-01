Jadwal Al Nassr vs Al Ettifaq Siaran Live di INews TV, Debut Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi

Instagram INews TV

Banner pengumuman siaran langsung INews TV, laga Liga Arab Saudi, Al Nassr vs Al Ettifaq. Jadwal siaran langsung (live) INews TV laga Al Nassr vs Al Ettifaq adalah pada Senin (23/01/2023) dini hari mulai jam 00.30 WIB. Laga ini juga bisa ditonton gratis melalui Live Streaming TV Online RCTI Plus.