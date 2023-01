Lionel Messi Kalah Kaya 10 Kali Lipat, Ini Sosok Petenis Putri Tajir Kandidat Juara Grand Slam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jessica Pegula selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpinya menjadi juara Grand Slam pada hari Jumat.

Petenis Amerika itu mengalahkan Marta Kostyuk dengan straight set untuk melaju ke putaran keempat Australia Terbuka.

Dengan melakukan itu, Pegula nyaris mencapai perempat final lainnya berpotensi menjadi yang keempat dalam lima Grand Slam terakhir.

Dan pemain berusia 28 tahun itu menerima 338.000 Dollar (£ 274,00) atau sekitar Rp5 Miliar kekalahan lainnya untuk kemenangan putaran ketiganya seiring dengan kemenangannya dari putaran sebelumnya.

Namun Pegula sepertinya tidak terlalu bersemangat dengan penghasilannya karena kekayaan bersihnya sendiri yang mencapai 5,5 miliar Poundsterling atau Rp102.720.213.310.000,02.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Bingung Jadi Man of The Match Atas Lionel Messi dan Mbappe di Laga PSG vs Al Nassr

Baca juga: Pesan Haru Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Usai Kalah Duel Dengan PSG, Ungkit Soal Teman Lama

Untuk menempatkan kekayaan Pegula ke dalam perspektif, dia bernilai sepuluh kali lipat lebih dari superstar Paris Saint-Germain Lionel Messi atlet dengan bayaran tertinggi tahun 2022, dengan pendapatan 105 juta Poundsterling selama 12 bulan terakhir.

Pemain Argentina itu bisa dibilang pesepakbola terhebat sepanjang masa, mengokohkan warisannya dengan kemenangan Piala Dunia bulan lalu.

Dan selama karirnya yang luar biasa, pemain berusia 35 tahun ini mampu mengumpulkan kekayaan bersih yang menakjubkan sekitar £500-540 juta.

Namun angka itu hampir menggelikan dibandingkan dengan kekayaan Pegula, dengan sensasi tenis diatur untuk mewarisi jumlah uang yang menggiurkan dari ayah miliardernya Terry.

Ayah pemain tenis terkaya di dunia adalah pemilik tim NFL Buffalo Bills, pakaian NHL Buffalo Sabres, dan pakaian olahraga berbasis Buffalo lainnya seperti Beauts dan Bandit.

Minat keluarga juga melampaui olahraga.

Mereka bangga menjadi pemilik superyacht senilai 14 juta Poundsterling bernama 'Top Five II', yang memiliki enam kabin yang mampu menampung 12 tamu.

Keluarga Pegula juga memiliki rumah besar berpagar senilai 2,5 juta Poundsterling di Florida

Dengan kata lain, jangan menganggap satu menit pun bahwa Pegula sedang merayakan hadiah uang 2,5 juta Poundsterling jika dia berhasil dan memenangkan Australia Terbuka karena dia jelas-jelas di dalamnya karena kecintaannya pada permainan ini.