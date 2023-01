Jadwal Bola dan Siaran TV Malam Ini, Liga 1, Arsenal vs MU Live SCTV, Juventus, Barcelona vs Getafe

Jadwal Bola Malam Ini Ada Arsenal vs Manchester United, Juventus, Barcelona, Liga Inggris Siaran Langsung SCTV, Liga Italia Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam ini, ada beberapa pertandingan menarik di Jadwal Bola. Ada Arsenal vs Manchester United, Juventus vs Atalanta, Barcelona vs Getafe.

Pada Minggu (22/1/2023), ada juga pertandingan Dewa United vs Persita di Liga 1 yang Live Streaming Vidio.com.

Sementara, ada laga Liga Inggris Siaran Langsung SCTV, lalu Liga Italia Live Streaming TV Online Bein Sports dan Video serta Liga Spanyol.

Jadwal Bola Malam Ini lebih lengkap disediakan usai artikel ini.

Arsenal akan mencari hal yang sama saat mereka menyambut Manchester United di London utara pada hari Minggu.

Laga Arsenal vs Manchester United ini bakal tayang Siaran Langsung SCTV malam ini.

The Gunners luar biasa dalam meraih kemenangan derby atas Tottenham terakhir kali, melewati ujian lain saat mereka terus tampil mampu mempertahankan tantangan gelar mereka.

Penjadwalan berarti bahwa Mikel Arteta dan para pemainnya hanya bisa unggul dua poin dari Manchester City pada saat mereka turun ke lapangan, tetapi mereka akan memiliki permainan di tangan dan masih mengendalikan nasib mereka sendiri.

Di United meskipun mereka menghadapi satu-satunya tim yang telah mengalahkan mereka di Liga Premier sejauh ini, dan tim asuhan Erik ten Hag sangat percaya diri bahkan setelah hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Crystal Palace.

Mereka tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan kemenangan di sini akan memperkecil jarak dengan The Gunners menjadi lima poin.

