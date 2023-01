Jadwal Pays de Cassel vs PSG, Jawaban Galtier, Soal Lionel Messi, Mbappe dan Neymar Main atau Tidak

Jadwal Piala Prancis laga Pays de Cassel vs PSG 32 besar Piala Prancis Jawaban Christophe Galtier soal Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Prancis laga Pays de Cassel vs PSG 32 besar Coupe de France alias Piala Prancis 2022-2023.

Duel fim kasta ke-6 Liga Perancis yang akan menantang tim bertabur bintang Liga Prancis ini di gelar di Stadion Bollaert-Delelis, Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.

Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe belum menjadi starter dalam pertandingan resmi bersama sejak kemenangan 5-0 Paris Saint-Germain atas AJ Auxerre pada November.

Manajer PSG Christophe Galtier telah menggabungkan rotasi serangan tim dalam lima pertandingan terakhirnya, termasuk dalam kekalahan 1-0 baru-baru ini dari Rennes.

Messi, Neymar, dan Hugo Ekitike dipanggil untuk memimpin serangan PSG melawan Rennes.

Selama konferensi pers pada hari Sabtu menjelang pertandingan babak 32 besar Coupe de France PSG melawan Pays de Cassel, Galtier ditanya apakah Messi, Neymar, dan Mbappe semuanya akan tampil dalam kontes tersebut.

Pelatih PSG tahun pertama enggan mengungkapkan rencana 11 awal yang tepat untuk pertandingan piala Prancis.

Meskipun dia mencatat bahwa dia akan menurunkan tim terbaik untuk pertarungan tersebut.

"Tim terbaik akan disejajarkan pada hari Senin di Piala Prancis," kata Galtier.

Tidak ada alasan pada saat musim ini ketika minggu-minggu sangat ringan untuk melakukan pergantian karena kami ingin menemukan ritme, intensitas, dan otomatisme.

Itu bahkan akan menjadi bodoh.

"Jadi kami akan memiliki tim yang sangat kompetitif dan sangat dekat dengan apa yang bisa terjadi di kejuaraan."

Galtier lebih lanjut mencatat bahwa kiper Keylor Navas akan bermain pada hari Senin.

Secara keseluruhan, PSG memiliki lima pertandingan dalam jadwalnya sebelum pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA melawan Bayern Munich.