Main Mirip Cristiano Ronaldo, Pemain AZ Alkmaar Rebutan Tim Liga Inggris, Mourinho Pun Mengakui

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tottenham dan Manchester United dilaporkan bersaing untuk mendapatkan permata mirip Cristiano Ronaldo 17,5 juta Poundsterling atau Rp326 Miliar yang diinginkan Jose Mourinho pada 2016

Tottenham Hotspur dan Manchester United dilaporkan sama-sama dalam perlombaan untuk Jesper Karlsson dari AZ Alkmaar.

Outlet Prancis Jeunes Footeux mengklaim bahwa Spurs dan Setan Merah 'sangat perhatian' terhadap pemain sayap itu.

Namun, Tottenham dan Manchester United bukanlah satu-satunya klub yang mengejar Karlsson.

Selain Antonio Conte dan Erik ten Hag, Brighton dan Fulham juga mengincar pemain berusia 24 tahun itu.

Baik Spurs dan Setan Merah ingin meningkatkan lini serang mereka di jendela transfer Januari.

Conte memiliki andil yang adil dalam masalah cedera di lini depan sepanjang musim.

Son Heung-min, Dejan Kulusevski dan Richarlison semuanya telah menghabiskan waktu di pinggir lapangan.

Sementara itu, Ten Hag mengakui ada "kebutuhan" untuk penyerang baru menjelang akhir musim bisnis.

Karlsson bukanlah teriakan yang buruk untuk Tottenham dan Manchester United.

Dia adalah pemain yang sangat berbakat yang memiliki banyak tahun di depannya dan terlihat lebih baik di liga saat ini.

Musim lalu, Karlsson mencatatkan 21 gol dan 16 assist yang mengesankan di semua kompetisi.

Dan meskipun dia melewatkan dua bulan pembukaan musim ini karena cedera, dia masih berhasil mencetak empat gol dan tiga assist dari 14 pertandingan.

Pada tahun 2021, First Time Finish menerbitkan laporan pencarian bakat mendalam di mana mereka membandingkan Karlsson dengan ' Cristiano Ronaldo mentah yang terlihat dalam dua setengah musim pertamanya' di Old Trafford.