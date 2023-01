BANJARMASINPOST.CO.ID - Semua mata tertuju pada tim Monster Energy Yamaha MotoGP saat memperkenalkan Yamaha YZR-M1 2023 livery baru di Jakarta, 17 Januari 2023, pada “3S Dealer Meeting” Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Di event yang merupakan meeting terbesar dealer di jaringan Yamaha, menjadi momen yang tepat untuk pertama kalinya memperlihatkan livery terbaru tim pabrikan Yamaha MotoGP. Peluncuran ini juga sudah dinantikan oleh para penggemar motorsports.

President Yamaha Motor Co., Ltd. Yoshihiro Hidaka, General Manager Motorsports Development Division of Yamaha Motor Co., Ltd. & President of Yamaha Motor Racing Takahiro Sumi, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Principal & Yamaha Motor Racing Managing Director Lin Jarvis, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing President Dyonisius Beti, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Director Massimo Meregalli, dan pembalap pabrikan Yamaha yaitu Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tampil berbagi mengenai “era baru” kerjasama Yamaha dan Monster Energy Company.

Yamaha memiliki kerjasama global jangka panjang dengan sponsor utama tim, Monster Energy Company, karena passion yang sama terhadap racing.

Monster Energy Yamaha MotoGP Launching Yamaha YZR-M1 2023 Livery Baru.

Kerjasama title sponsorship beberapa tahun pertama dengan tim Yamaha Factory Racing MotoGP ditandatangani pada musim panas 2018, selain itu Monster Energy Company juga mensponsori beberapa tim Yamaha (diantaranya tim Yamaha Factory Racing MotoGP sejak 2013) dan para pembalap (termasuk Quartararo dan Morbidelli) di berbagai kelas balap.

Kerjasama title sponsorship dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP diperpanjang pada GP Catalunya tahun lalu, dan layak dirayakan ketika Fabio Quartararo memenangkan balapan pada akhir pekan yang sama.

Skema warna YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP untuk 2023 juga terlihat pada pit box, wearpack pembalap dan seragam tim.

Tampilan baru ini memadukan warna Yamaha (dengan tambahan baru warna abu-abu) serta skema warna lifestyle adventure Monster Energy.

Branding claw (cakar) ikonik Monster tetap langsung dapat dikenali pada motor, logo tim Monster Energy Yamaha MotoGP, dan seragam tim.

Monster Energy Yamaha MotoGP juga dengan bangga mengumumkan, sepanjang musim balap 2023, motor tim akan tetap menampilkan slogan-slogan Yamaha Motor Filipina dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dimulai dari tes pra musim resmi IRTA MotoGP, 5-7 Februari dan 10-12 Februari di Sepang Malaysia dan 11-12 Maret di Portimao Portugal.

Selain itu, tim Monster Energy Yamaha MotoGP juga mengonfirmasi kelanjutan hubungan dengan banyak sponsor resmi dan partner resmi, termasuk penempatan baru Beta Tools yang telah memperluas keterlibatan jangka panjang mereka dengan tim MotoGP.

Musim MotoGP 2023 akan berlangsung dalam 21 putaran dan 42 balapan (terkait format balapan akhir pekan MotoGP yang baru, yang mencakup sprint race di hari Sabtu).

Test rider Yamaha Factory Racing MotoGP yaitu Cal Crutchlow akan bergabung dengan Quartararo dan Morbidelli pada test resmi MotoGP Sepang, sebagai bagian dari upaya Yamaha mengerahkan semua kekuatan guna mensukseskan musim 2023 bagi tim.

