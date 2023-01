Link TV Online Bein Sports Live Streaming Bola Lazio vs AC Milan Jam 02.45 WIB, Rossoneri Tertekan

Ini link Live Streaming Lazio vs AC Milan siaran langsung bola Liga Italia 2023 hari ini tayang jam 02.45 WIB link nonton TV Online ada di sini

AC Milan tahu kekalahan di Lazio pada hari Selasa akan meninggalkan selisih 12 poin dari pemimpin klasemen Napoli di puncak dan tidak boleh kalah di Olimpico.

Juara bertahan Serie A belum bisa menemukan performa terbaiknya sejak pergantian tahun, hanya memenangkan satu dari lima pertandingan dan kebobolan sepuluh gol.

Menyusul tersingkirnya Coppa Italia pekan lalu dari Torino, Rossoneri menderita kekalahan telak 3-0 dari rival sengit Inter Milan di laga Supercoppa Italiana hari Rabu.

Tapi mereka mendapatkan istirahat kecil menjelang perjalanan ke Roma ini karena ancaman utama Lazio Ciro Immobile cedera.

Namun, pasukan Maurizio Sarri bisa menjadi tuan rumah yang keras kepala, setelah mengatasi masalah pertahanan mereka yang muncul awal musim ini.

I Biancocelesti telah memperbaiki total clean sheet mereka dari musim lalu, menjaga 10 penutupan hanya dalam 18 pertandingan, dibandingkan dengan sembilan secara keseluruhan musim lalu.

Menyusul pengurangan poin yang diderita oleh Juventus karena skandal capital gain mereka, Lazio berada di tengah pengejaran slot Liga Champions dan ingin menutup selisih empat poin dari Milan.

Tetapi mereka memiliki rekor buruk melawan sang juara dan mungkin tidak dapat meraih tiga poin tanpa striker jimat mereka, jadi hasil imbang terlihat sebagai yang terbaik yang bisa mereka dapatkan.

Hasil imbang 1-1 adalah permainan skor tepat yang disukai karena tim tamu hanya kebobolan lebih dari satu gol dalam dua kesempatan tandang sepanjang musim.

AC Milan akan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang cukup besar untuk pemimpin klasemen Napoli dengan hasil positif melawan Lazio pada hari Selasa.

Tuan rumah, sementara itu, akan tertinggal satu poin di belakang lawan mereka di klasemen Serie A dengan mengalahkan mereka di Stadio Olimpico.