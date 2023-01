Pupuk dan Obat Pertanian Tersedia di Kios Resmi di Kabupaten Barito Kuala

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Petani di Kabupaten Barito Kuala ( Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), tak perlu khawatir tentang persediaan pupuk maupun obat pertanian.

Itu karena kios resmi pertanian di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola, Kalsel, stoknya masih mencukupi untuk keperluan petani.

Menurut Siti, pemilik kios resmi pupuk pertanian di Pasar Marabahan, Jalan AIS Nasution, Kota Marabahan, saat ditemui reporter Banjarmasinpost.co.id, Senin (23/1/2023), membenarkan mengenai stok.

Menurutnya, persediaan Pupuk non subsidi masih ada di kiosnya. Harga jual pupuk non subsidi Rp 11 ribu per kilogram.

"Sudah dikemas dalam satu kilogram," ungkapnya.

Sedangkan harga Pupuk Subsidi Rp 1.12.500 per 50 kilogram.

"Cuma saat ini belum diambil di Kota Banjarmasin," katanya.

Menurutnya, musim tanam padi di Kabupaten Batola diperkirakan baru akan diambil petani sesuai rencana definitif keperluan kelompok tani.

Masih kata Siti, permintaan pupuk bersubsidi akan meningkat saat musim tanam padi sekitar April 2023.

Dia menjual pupuk lebih murah. Itu karena pupuk subsidi maupun non subsidi diangkut dari gudang di Kayu Tangi dengan mobil angkutan pribadi.

"Lahan pertanian saat masih dalam airnya, belum ada petani yang menanam," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)