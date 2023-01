Sari Nila Kuak Fakta Usai Amanda Manopo Keluar Ikatan Cinta, Ibu Fiktif Arya Saloka Tulis Pesan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Amanda Manopo tak lagi menjadi bagian dari Sinetron Ikatan Cinta RCTI. Namun, aktor Arya Saloka masih bertahan.

Efek keputudan Amanda Manopo untuk tidak memperpanjang kontraknya di Sinetron Ikatan Cinta tersebut.

Perjalanan Amanda Manopo dengan para pemain dan kru Sinetron Ikatan cinta menyisakan banyak kenangan manis.

Namun, tiba sudah waktunya mereka untuk berpisah. Amanda Manopo harus keluar dari Sinetron Ikatan Cinta.

Teman syuting Amanda Manopo seperti salah satunya Sari Nila yang turut melepas kepergian Amanda Manopo.

Ya, Amanda Manopo cukup dekat dengan Sari Nila.

Pasalnya, Sari Nila merupakan ibu mertua fiktif Amanda Manopo dalam cerita Ikatan Cinta.

Sari Nila berperan sebagai sosok Mama Rosa, ibu kandung dari Aldebaran.

Amanda Manopo yang memerankan tokoh Andin menikah dengan Aldebaran, tokoh yang diperankan Arya Saloka.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram fanbase Amanda Manopo, @amandamanopoupdatesz, Senin (23/1/2023), baru-baru ini terkuak reaksi Sari Nila saat berpisah dengan Amanda Manopo.

Sari Nila menuliskan kata perpisahan kepada Amanda Manopo.

Hal tersebut disampaikan melalui caption yang ia tulis pada stories di akun instagram pribadinya, @sarinila16.

Dalam kesempatan itu, Sari Nila berterima kasih kepada Amanda Manopo yang sudah memberikan kenangan indah selama 2 tahun ini melalui perannya sebagai sosok Andin.

“Thank you Andin utk 2 tahun yg indah and Mama for our friendship, “ kata Sari Nila.