Bertambah, Fasilitas Wisata Literasi di Perpustakaan Palnam dengan Kehadiran Pusaka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan ( Dispersip Kalsel) mendapat bantuan lagi dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Kali ini tentang Pusat Unggulan Naskah Nusantara (Pusaka) yang ditempatkan di Perpustakaan Palnam.

Dengan demikian, bertambah lagi tempat wisata literasi di perpustakaan yang terletak di Jalan A Yani Km6, Banjarmasin, Kalsel, ini.

Diketahui, Pusat Unggulan Naskah Nusantara atau Pusaka tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional Perpusnas RI.

Bertujuan, memperkuat karakter budaya Bangsa Indonesia yang unggul tersimpan dalam naskah kuno Nusantara agar dapat diakses, dibaca dan dipelajari oleh masyarakat.

Kepala Dispersip Kalsel Dra Hj Nurliani, menyampaikan, dengan adanya Pusat Unggulan Naskah Nusantara atau Pusaka di Perpustakaan Palnam, maka akan menambah fasilitas dan layanan yang ada.

Sehingga, pengunjung Perpustakaan Palnam bisa semakin banyak pilihan dalam berwisata literasi.

“ Perpustakaan Palnam terus berbenah dan melengkapi fasilitas layanan yang ada. Tentunya hal ini sangat memanjakan para pengunjung. Hal ini tentunya seiring dengan konsep perpustakaan sebagai tempat wisata literasi dan juga sebagai tempat pusat berkegiatan, ” katanya, Senin (23/1/2023).

Kata dia, hanya ada di 6 provinsi yang mendapatkan bantuan ini dan salah satunya adalah Perpustakaan Palnam.

“Alhamdulilah, kita bersyukur dan berterima kasih, Kalsel terpilih untuk mendapatkan bantuan tersebut, ” jelasnya.

Pada 2022 telah ditetapkan 6 okasi yang akan mendapatkan bantuan hibah pembangunan Pusaka, yaitu Provinsi Bali, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan ketentuan bagi penerima, yaitu:

1. Dinas Perpustakaan Provinsi penerima bantuan agar menyiapkan ruangan untuk pembangunan sarana prasarana Pusaka dengan luas ruangan 30 meter persegi.

2. Sarana dan prasarana yang diberikan meliputi:

a. Rak buku menggambarkan logo Perpustakaan Nasional sesuai panduan penggunaan logo baru Perpustakaan Nasional RI

b. Meja dan kursi Lemari penyimpan peralatan TIK, seperti Digital Library Station (DLS)

c. UPS dan perangkat lainnya

d. Instalasi mekanikal dan elektrikal yang terpasang rapih dengan memperhatikan estetika dan keamanan

e. Perangkat keras (hardware) berupa 1 unit Server Digital Library Station, 6 unit tablet, 6 unit PC all in one, 1 unit pop up library, 1 unit access point, dan 4G USB modem

f. Koleksi terkait naskah kuno berupa karya tulis tercetak dan digital

3. Desain interior yang dibangun sesuai dengan pedoman Pusaka tahun 2022

4. Semua sarana dan prasarana Pusaka tidak boleh dialih fungsikan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Kepala Dinas

5. Menyiapkan tenaga pengelola

6. Berkomitmen untuk mengelola dan menyebarluaskan konten PUSAKA kepada masyarakat di wilayahnya dan menjamin keberlanjutannya sebagai wahana pelestarian budaya kekhasan daerah, baik sarana dan prasarana maupun kontennya. (AOL/*)