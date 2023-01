Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Gedung Samsat Amuntai Kabupaten HSU Jalani Sidang

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Proses hukum dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan gedung Samsat Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), masuk persidangan.

Dua terdakwa, MA dan AY, menjalani sidang perdana dengan pembacaan surat dakwaan pekan tadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Jadwal berikut, besok sidang kedua akan digelar lagi dengan agenda pembacaan esksepsi dari kedua terdakwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU.

Kepala Kejari (Kajari) HSU, Agustiawan Umar, melalui Kasipidsus, M Fadly Arby, saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023), membenarkan, kedua terdakwa sudah mulai menjalani proses persidangan.

Menurutnya, sidang perdana terhadap MA dan AY dengan berkas terpisah telah dilaksanakan saat Rabu (18/1) dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Kedua terdakwa menjalani persidangan secara online dari Lapas Amuntai, sedangkan JPU dan penasihat hukum terdakwa hadir di ruang persidangan Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin.

"Besok (Rabu, 25 Januari 2023), dilaksanakan sidang lanjutan yang agendanya eksepsi dari kedua terdakwa," katanya.

Disampaikannya, dalam sidang perdana dengan majelis hakim diketuai Jamser Simanjutak, kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan primair dan susbidair.

Dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian dakwaan subsidair, pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui, pengadaan tanah untuk gedung Samsat Amuntai ini dari anggaran Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2013.

Total anggaran dalam pengadaan tanah di Desa Pekapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten HSU, seluas 7.064 meter persegi adalah sekitar Rp 3,3 miliar. Sedangkan nilai kerugian dari kasus ini senilai Rp 565 juta.

Terdakwa AY yang pada saat pengadaan tanah tersebut dilaksanakan di tahun 2013 menjabat sebagai kepala desa dan terdakwa MA merupakan tim penilai atau appraisal.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)