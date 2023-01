Harga BBM 36 Wilayah Indonesia 24 Januari 2023, Pertamax di Kalsel Rp13.050 Per Liter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Update harga BBM nasional hari ini Selasa 24 Januari 2023.

Harga Pertamax di Kalsel tembus Rp13.050 per liter.

Beda dengan di Aceh, harga Pertamax hanya Rp 12.800 per liter.

Untuk wilayah Bali, harga BBM jenis Pertamax mengalami penyesuaian menjadi Rp 12.800 per liter, atau turun Rp 1.100 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Sementara itu, jenis Pertalite atau BBM RON 90 yakni Rp 10.000 per liter.

Daftar Harga BBM per 24 Januari 2023.

Baca juga: Promo Indomaret Selasa 24 Januari 2023, Belanja Hemat Beras Sampai Pasta Gigi, Cek Harganya

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Senin 23 Januari 2023, Mulai Rp 15 Ribuan per Liter

Dikutip Tribun- Bali.com dari laman resmi Pertamina, berikut ini adalah harga rincian BBM per hari ini Selasa 24 Januari 2023.

1. Provinsi Aceh

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

Solar: Rp 6.800

Pertalite: Rp 10.000

2. FTZ Sabang

Pertamax: -

Pertamax Turbo: -

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: -

Solar: Rp 6.800

Pertalite: Rp 10.000

3. Provinsi Sumatera Utara

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

Solar: Rp 6.800

Pertalite: Rp 10.000

4. Provinsi Sumatera Barat