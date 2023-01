Harga Jaket yang Dikenakan Syahrini Kala Peluk Reino Barack, Bandingkan dengan Kalung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pamer kemesraan dengan Reino Barack, harga jaket Syahrini jadi sorotan netizen.

Sejak muncul di dunia hiburan tanah air, Syahrini memang selalu mencuri perhatian mulai dari gaya berpakaian hingga barang - barang yang dikenakan.

Pasalnya wanita yang akrab disapa Incess tersebut gemar menggunakan barang - barang berharga fantastis hingga membuat netizen terkejut.

Apalagi kini Incess dan Reino Barack diketahui sedang berada di Jepang yang terkenal akan kualitas barang - barangnya.

Baru - baru ini Incess kembali mencuri perhatian usai tampak tampil beda di akun instagram pribadinya, Selasa (24/1/2023).

"Utsukushii Hakone," tulisnya.

Jika biasanya kakak Aisyahrani itu gemar tampil feminim, kini Incess tampak lebih sporty dengan mengenakan jaket.

Bahkan dari salah satu foto terlihat kemesraan Syahrini yang memeluk suaminya dari belakang.

Meski menggunakan fashion item lokal Jepang, siapa sangka harga jaket Incess tersebut tak kalah mahal dari brand ternama dunia kegemarannya.

Dilansir melalui akun @fashionsyahrini2, harga jaket Incess dibandrol dengan harga belasan juta rupiah.

"@PrincesSyahrini wearing @sacaiofficial “ MA 1 Zip Hoodie in Navy “ 12.075.000 IDR [SOLD OUT] from marais.com.au," tulis akun tersebut.

Sebelumnya Incess juga ramai menjadi perbincangan lantaran harga kalung yang dikenakannya.

Padahal kalung yang dipakai Incess tersebut memiliki penampilan yang disebut bak mainan.

Namun saat mengetahui harganya, warganet dibuat kaget hingga membandingkannya dengan harga sepeda motor.