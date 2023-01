Jadwal Tayang Liga Champions Live SCTV, Liverpool vs Madrid - Leipzig vs City, Haaland Target Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal mulai dan jam tayang babak 16 besar Liga Champions (UCL) siaran langsung di SCTV. Sejumlah big match menanti seperti PSG vs Munchen, Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham hingga RB Leipzig vs Man City dll.

Jadwal siaran langsung babak 16 besar Liga Champion di SCTV tayang mulai 15 Februari 2022.

Salah satu jadi sorotan pada babak 16 besar Liga Champion musim ini adalah Liverpool vs Real Madrid. Laga ini ulangan Final Liga Champions 2021/2022 lalu.

Real Madrid berhasil juara Liga Champions 2021/202 setelah menang tipis 0-1 atas Liverpool lewat gol yang dicetak Vinicius Junior.

Di musim sebelumnya, kedua tim juga bertemu di babak perempat final dan Liverpool juga keok di tangan Real Madrid.

Real Madrid dan Liverpool juga bertemu pada babak final Liga Chat 2017/2018 dimana saat itu, El Real juga menang atas The Reds.

Selain itu, ada lagi pertemuan PSG vs Munchen pada babak 16 besar Liga Cahmpions musim ini yang layak dinantikan.

Laga antara PSG dan Bayern Muenchen akan menjadi duel yang terulang kembali karena pada final Liga Champions 2019-2020 dan perempat final Liga Champions 2020-2021, kedua tim pernah bertemu.

Pada final Liga Champions 2019-2020, PSG tumbang di tangan Bayern Muenchen dengan skor 0-1 di Estadio da Luz.

Kemudian pada perempat final Liga Champions 2020-2021, PSG berhasil menumbangkan Bayern Muenchen dalam dua leg.

Laga lainnya macam AC Milan vs Tottenham juga layak dinantikan. Inilah kali pertama Milan berhasil ke fase gugur dalam satu dekade terakhir.

Apalagi, lawan yang dihadapi juga masih berbau Italia, dimana Tottenham kini dilatih pelatih asal Negeri Pizza, Antonio Conte yang jelas sudah sedikit paham soal karakter main AC Milan.

Sebagai pengingat diingat, sama seperti musim lalu, tidak ada lagi aturan gol tandang pada fase gugur Liga Champions musim ini.

Sementara aturan dari UEFA, tim-tim yang finis sebagai juara grup akan bermain tandang di leg pertama babak 16 besar, baru main kandang di leg kedua.