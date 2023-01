Keganjilan Raut Wajah Celine Evangelista Usai Alami Sakit, Mata Janda Stefan William Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seusai alami sakit, perubahan raut wajah Celine Evangelista ramai disorot.

Kondisi kesehatan Celine Evangelista beberapa waktu lalu sempat dikabarkan menurun.

Meski demikian mantan Stefan William ini masih harus bekerja hingga sesekali tampak terbaring lemah di sela - sela proses syuting.

Kini setelah kembali sehat dan menjalani aktivitas seperti sedia kala, kondisi wajah dan mata Celine Evangelista tampak berubah.

Hal ini tampak lewat unggahan foto terbaru di akun instagram Celine, Rabu (25/1/2023).

Dalam unggahan tersebut Celine tampak mengangkat kedua tangannya sambil memainkan rambut.

Sementara wajahnya menghadap ke kamera sembari tersenyum tipis.

"New haircolor for @celine_evangelista by @anto.studiokid," tulis akun tersebut.

Bukannya memperhatikan penampilan Celine, warganet justru salah fokus dengan kondisi mata wanita yang tengah dikabarkan dekat dengan Stevan Pasaribu ini.

Banyak netizen yang menudinc Celine kurang beristirahat fan tidur.

"dear_gud_vibes : Kasian kliatan kurang tidur bgt,"

"surdiromanggoro : Tidur dulu kak,"

"wuri_handayani2020 Masih belum pulih benar kayaknya si Celine. Sayangnya, dia musti kerja lagi. Sehat-sehat terus ya, kamu @celine_evangelista,"

Penyakit yang diderita mantan istri Stefan William itu sebelumnya sempat diungkap Marissa Brigitta selaku adik.