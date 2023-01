Nasib Tragis Haico VDV di Rindu Bukan Rindu, Intip Trailer Terbaru Sinetron yang Segera Tayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Haico Van Der Veken akan segera membintangi Sinetron Rindu Bukan Rindu tanpa Rangga Azof.

Sudah cukup lama hiatus dari dunia sinetron tanah air, Haico VDV kembali muncul dan segera beradu akting bersama Cinta Brian, Ochi Rosdiana dan Junior Roberts.

Wanita yang pernah dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Rangga azof itu akan segera membintangi sinetron produksi Sinemart berjudul Rindu Bukan Rindu.

Lantas seperti apakah peran Haico dalam sinetron terbarunya itu?

Dalam trailer terbaru yang dirilis akun instagram @sinemArt, Kamis (26/1/2023) di sinetron tersebut Haico berperan sebagai Suci yang hidup bahagia bersama suaminya Erel ( Cinta Brian).

Namun di tengah kebahagiaan rumah tangganya, Haico justru mengalami kecelakaan tragis yang menyebabkan nyawanya melayang.

Disaat yang bersamaan juga terjadi peristiwa dimana ada dua wanita bernama Kasih dan Rindu yang mengalami insiden hingga membuat wajah salah satu diantara keduanya rusak.

Memiliki niat buruk, ibu Kasih pun menukar wajah putrinya dengan Rindu sehingga wanita malang itu harus menggunakan wajah Suci yang sudah meninggal dunia.

Alhasil Rindu dan Kasih pun harus menjalani hidup sebagai orang yang berbeda.

* Profil pemain yang membintangi Rindu Bukan Rindu berikut ini.

1. Cinta Brian

Pemilik nama lengkap Cinta Brian Glenn Roberts ini adalah seorang model dan aktor asal Indonesia.

Kakak dari Junior Roberts ini mengawali karir aktingnya dengan membintangi sinetron Amara Sahabat Langit (2017).

Kemudian Brian juga pernah membintangi film The Perfect Husband (2018), Matt & Mou (2019), dan serial My Lecturer, My Husband (2020).