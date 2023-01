Amankan Ketersediaan Beras di Banjarmasin, Ibnu Sina Gandeng Pemkab Subang

BANJARMASINPOST.CO.ID, Subang - Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan beras di Banjarmasin, Walikota H Ibnu Sina dan Bupati Subang H. Ruhimat menandatangani Kesepakatan Bersama terkait pengendalian inflasi.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, pada Jumat, (27/01/2023).

Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, dalam sambutannya mengatakan kerjasama antardaerah Banjarmasin dan Subang berfokus pada komoditas beras. Yang mana Subang sebagai pemasok dan Banjarmasin sebagai pasar.

"Inflasi telah menjadi perhatian nasional dan oleh sebab itu upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras dan sinergi antardaerah," kada dia.

Selain itu, dinilai beras Pamanukan dari Subang ini cocok sebagai preferensi masyarakat Banjarmasin, yang lebih menyukai beras pera.

Ibnu, juga meyakini dengan adanya kerjasama tersebut dapat mengatasi kurangnya pasokan beras dan kenaikan harga di Banjarmasin. Yang mana penyebabnya pada tahun 2022, harga beras di Banjarmasin cenderung harganya naik, imbas kenaikan BBM dan serangan hama tungro yang membuat para petani gagal panen.

"Karena Banjarmasin dan Subang sama memiliki pelabuhan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng komoditas lainnya," imbuhnya.

Menyambut baik kerjasama tersebut, Bupati Subang, Ruhimat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan sebagai lumbung nasional, sebagai faktor penting dalam menjaga pengendalian inflasi.

"Karena kami sebagai lumbung padi, sehingga kami mencoba untuk mengatasi dan mempertahankan hal itu. Dan diketahui tingkat Inflasi kami masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat," kata Ruhimat.

Saat ini kerjasama pemerintah kota Banjarmasin, dan Kabupatan Subang dalambentuk Government to Government (G to G). Dan nantinya akan dilanjutkan dan diimplementasikan hingga ke tataran Business to Business (B to B).

Baik antara BUMD Kalimantan Selatan (PT Bangun Banua) dan BUMD Subang (PT Subang Sejahtera), sehingga ketersediaan beras di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan bisa terkendali.

Kerjasama tersebut juga dukungan penuh dan sinergi dari Bank Indonesia, yang ikut hadir menjadi saksi momen bersejarah tersebut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto, mengatakan pihaknya akan terus berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kerjasama antar daerah (KAD) Pemkot Banjarmasin dengan Pemkab Subang itu wujud nyata upaya ekstra pengendalian inflasi, khususnya dari sisi Ketersediaan Pasokan.

“Upaya tersebut dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1 persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023,” tandas Bimo. (Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)