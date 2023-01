Jadwal Bola Liga 1 Live Indosiar, PSIS vs Persib, Debut Pemain Baru Persija, Barito Putera Selasa

Jadwal Bola Liga 1 Indonesia pekan 21 Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio ada Persija vs Persikabo, PSIS vs Persib, Barito Putera vs PSS Sleman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 Pertandingan ke 21 di BRI Liga 1 2022/2023 yang akan mulai digelar Sabtu (28/1/2023) hingga Selasa nanti.

Selain Siaran Langsung Indosiar Liga 1 Indonesia juga bakal tayang via Live Streaming TV Online Vidio.

Jadwal Bola Liga 1 2023 pekan ini diantaranya Madura United vs Persebaya, Persija vs Persikabo 1973, Barito Putera vs PSS Sleman, PSIS vs Persib Bandung.

Jadwal lengkap BRI Liga 1 2022/2023 pekan 21 salahs atunya adalah Persija vs Persikabo.

Laga ini kemungkinan besar baka menjadi debut eks pemain Persija Jakarta, Rezaldi Hehanussa di kub barunya Persib Bandung.

Transfer Rezaldi Hehanussa dari Persija Jakarta diumumkan secara resmi oleh masing-masing klub, Kamis (26/1/2023).

Persija lebih dulu mengumumkan melepas Rezaldi Hehanussa.

Empat menit berselang, Persib Bandung mengumumkan telah menebus Rezaldi dengan skema transfer.

Dilansir BolaSport.com dari laman resmi klub, Rezaldi adalah bek kiri yang dibutuhkan Persib pada putaran kedua ini.

Sebenarnya, Persib tak berencana untuk mendatangkan bek kiri.

Namun Luis Milla kehilangan dua pemain di pos tersebut yakni Zalnando dan David Rumakiek.

"Perekrutan Rezaldi atas rekomendasi pelatih yang membutuhkan bek kiri," kata Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono.

