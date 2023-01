Perjuangan Natasha Wilona 15 Jam Pakai Wig Rambut, Demi Serial Skaya and The Big Boss

Demi serial terbarunya, Skaya and The Big Boss, Natasha Wilona rela 15 Jam Pakai Wig Rambut perankan sosok pria.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru tayang perdana, serial terbaru yang dibintangi Natasha Wilona, Skaya and The Big Boss langsung menjadi sensasi.

Serial ini sudah menembus capaian satu juta penonton pada episode pertamanya.

Tak heran memang, akting apik dan totalitas ditunjukkan Natasha Wilona yang berperan sebagai sosok seorang pria dalam serial Skaya and The Big Boss.

Tak hanya mampu meraup satu juta juta penoton, tagar Skaya and The Big Boss, Wilona, dan Rayn Wijaya menjadi trending topik di aplikasi Twitter dan TikTok.

Serial yang digarap akhir tahun 2022 ini tayang di aplikasi MaxStream setiap hari Rabu.

Menjadi pemeran utama, Wilona pun tampak mengungkapkan perasaan bahagianya dengan mengucapkan terima kasih.

"Thankyou so much smua penonton yang udah nonton dan meramaikan series Skaya and The Big Boss," tulis Wilona dalam Instagram Story.

Melansir Instagram skayaandthebigboss, Wilona pun banjir pujian atas aktingnya dalam Serial Skaya and The Big Boss.

"Wawwww salut banget pasti selalu booming dan trending mah kalau yang main ka natasyawilona12 apalagi pemainnya pada bagus semuaaa," tulis salah satu komentar warganet.

"Kalau ada baby wilo pasti pecah," saut warganet lainnya memuji Natasha Wilona.

"Keren emang wilo cici ini...pertama kali main bersanding dg aktor ini rey," tulis warganet lainnya.

Serial ini mempertemukan Natasha Wilona dengan Rayn Wijaya dan Jonathan Alden.

Wilona memerankan tokoh bernama Skaya yang memiliki saudara kembar Jonathan Alden dengan nama tokoh Skara.

Alden diceritakan mengalami sakit dan tak bisa pergi sekolah hingga akhirnya Wilona harus menggantikannya.