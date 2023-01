Sukses Menarik Perhatian, Begini Respons Media Tentang Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected

BANJARMASINPOST.CO.ID - Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected telah resmi dihadirkan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) tanggal 17 Januari 2023 sebagai pilihan skuter matik stylish yang berkelas kategori Classy Yamaha.

Skuter matik ini cocok untuk menunjang fashion lifestyle sehari-hari, melengkapi gaya hidup modern pengendara sepeda motor sesuai tren masa kini, termasuk generasi muda yang ingin naik ke tingkatan gaya hidup lebih tinggi bersama Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected.

Sesaat setelah kehadirannya, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sukses menarik tanggapan positif masyarakat Indonesia salah satunya adalah Vandra yang hadir melihat secara langsung produk terbaru Classy Yamaha ini.

Menurutnya, motor Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected memang keren dan banyak keunggulannya.

Ia merinci, mulai dari desainnya yang futuristik, fashionable, moderen, dan berkelas sehingga sangat sesuai dengan konsep Yamaha Grand Filano Hybrid Connected sebagai bagian dari Classy Yamaha.

"Bagian dari motor ini yang paling saya suka adalah desain speedometer digital dengan TFT Sub Display pertama kali di motor 125 cc jadi berkelas banget, lalu desain spion model chrome jadi menambah kesan mewah dan bisa bikin inspirasi desain sepeda motor lebih berkelas,”ungkap Vandra.

Digadang sebagai the next level of fashion, konsep desain mewah dan elegan Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected terinspirasi dari Fashion Trend Dunia sehingga cocok untuk pengendara yang mengutamakan gaya berkelas sekaligus ingin memiliki tingkatan gaya hidup lebih tinggi saat mengendarai sepeda motor.

Didukung digital speedometer yang menggunakan TFT Sub Display sekaligus menjadi yang pertama dikelasnya sehingga membuat tampilan digital speedometer semakin informatif dengan tampilan berwarna serta adanya animasi seperti Welcome dan Goodbye Message, Odometer, Fuel Consumption, dan Power Assist Indicator.

Tampilannya semakin mewah dengan diperkuat pencahayaan yang semakin terang karena seluruh lampu Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sudah menggunakan LED, ditambah bentuk lampu depan menyerupai berlian atau Diamond sehingga terlihat lebih mewah, serta sudah memiliki lampu LED pada bagasi motor yang membantu penerangan pengendara saat membuka bagasi.

Keunggulan desain berkelas Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected juga diakui oleh Harry sekaligus menyatakan keunggulan teknologi dan fitur yang mendukung kepraktisan dan menawarkan kenyamanan bagi pengendaranya sehingga menjadi daya tarik motor Classy Yamaha ini.

Menurutnya, untuk motor dengan desain mewah dan elegan ini harganya terjangkau, ditambah motor Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected juga punya bagasi yang luas jadi bikin pengendara nyaman karena kepraktisannya menampung banyak baraang bawaan saat berkendara sepeda motor.

"Dengan semua keunggulan itu motor ini worth it untuk dibeli dan dimiliki,”ungkap Harry

Menjadi the next level of technology dengan menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125 cc, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected semakin canggih dengan teknologi Communication Control Unit (CCU).

Matik yang satu ini, mampu menghubungkan sepeda motor dengan smartphone melalui aplikasi Y-Connect sehingga mendukung generasi masa kini untuk always on.

Dibalik tampilan mewah dan teknologi canggih yang membuat Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected tampil berkelas, motor ini juga menjadi the next level of practicality yang mampu mendukung kepraktisan hingga kenyamanan pengendara khususnya yang memiliki mobilitas tinggi.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sebagai fashion skuter matik masa kini dengan kapasitas bagasi 27 L yang terbesar di kelasnya, sehingga dapat menampung barang bawaan lebih banyak seperti baju ganti atau fashion item yang mendukung pengendara tetap tampil stylish dan nyaman saat berkendara.

Kenyamanan pengendara juga didukung fitur Smart Front Refuel sehingga pengisian bahan bakar lebih praktis tanpa membuka jok.

Dengan seluruh keunggulannya, Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected menjadi sepeda motor yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda masa kini yang aktif dan mengutamakan gaya.

Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected sudah dapat dibeli di seluruh dealer Yamaha, untuk tipe LUX dengan harga Rp 27,500,000* dan tipe NEO dengan harga Rp 27,000,000. (AOL)