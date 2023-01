Akhirnya Arya Saloka dan Amanda Manopo Bersatu Lagi di Ikatan Cinta Season 2, Kini Versi Novel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat digadang bakal memasuki season 2.

Namun mendadak, Amanda Manopo malah pamit yang mengakibatkan tokoh Andin Meninggal Dunia.

Meski begitu, kisah cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka bakal lanjut ke Ikatan Cinta season 2.

Sayangnya, hal itu terjadi hanya dalam bentuk novel berjudul sama.

Diketahui, sinetron Ikatan Cinta sukses membuat penonton geleng-geleng kepala setelah pemeran utama, Amanda Manopo diceritakan meninggal dunia.

Banyak penonton Ikatan Cinta termasuk fans Amanda Manopo merasa kecewa dengan ending cerita tragis yang harus mengacaukan kisah cinta Andin dan Aldebaran.

Baca juga: Kecewa ke Jhon LBF, Sultan Akhyar Malah Minta Duit pada Raffi Ahmad

Baca juga: Satu Sebab Bunda Corla Tak Mau Tinggal di Indonesia, Bukan Gegara Nikita Mirzani

Chemisty yang dibentuk Amanda Manopo dan Arya Saloka sangat melekat dibenak penonton.

Namun setelah hilangnya satu pemain utama penonton Ikatan Cinta merasa dikecewakan dengan sinetron yang telah berjalan selama 2 tahun tersebut.

Kini untuk mengobati rasa kecewa penonton, kisah cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali hadir dalam bentuk novel.

Hal tersebut tercetus setelah isu Ikatan Cinta akan muncul season 2.

Kini aplikasi Klakklik menghadirkan novel Ikatan Cinta yang bisa dibaca secara online.

Novel Ikatan Cinta tersebut digadang-gadang menjadi season ke 2 dari sinetron Ikatan Cinta di RCTI.

"Ketika penulis-penulis fanfictions IkatanCinta paham fans Aladin nggak bisa puas cuma dengan 1 season," caption dalam unggahan instagram officialklaklik, Jumat (27/1/2023).

Beberapa novel online berjudul Kembali Terang, Ikatan Cinta Season 2 Menua Bersamamu, Ikatan Cinta Season 2 Aladin On The Way.