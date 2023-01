Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar, Persis, Persija, Persib dan Barito Putera Streaming Vidio

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indonesia mulai Sabtu (28/1/2023) Live Indosiar Persija vs Persikabo, PSIS vs Persib, Barito Putera vs PSS di Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 Indonesia mulai hari ini Sabtu (28/1/2023) ada Bhayangkara vs Dewa United, Persija vs Persikabo, Barito Putera vs PSS, PSIS vs Persib.

Dua laga pembuka hari ini di Jadwal Liga 1 2022/2023 bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar serta Live Streaming Vidio.com.

Sementara tim kebanggan urang banua Barito Putera akan bertanding Selasa lusa juga tak live Indosiar tapi bisa disaksikan Live Streaming TV Online Vidio.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya ada di artikel ini.

Kompetisi tertinggi Tanah Air akan di mulai laga Bhayangkara vs Dewa United di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang hari Sabtu (28/1/2023) sore.

Jelang laga tersebut, pelatih kepala Dewa United FC, Jan Olde Riekerink menyebut bila timnya memiliki waktu persiapan yang cukup ideal dibandingkan sebelumnya.

"Pekan ini kami memiliki lebih banyak waktu dan pekan depan akan ada jadwal yang padat. Jadi kami akan evaluasi apa saja hal baik dari tim ini," kata Jan dalam sesi pre match press conference dilansir dari laamn resmi klub.

"Saya melihat tim ini semakin berkembang dengan apa yang kami capai. Bagi saya ini adalah sebuah nilai yang sangat tinggi sebagai pelatih," sambungnya.

Disinggung soal kekuatan Bhayangkara FC, Jan pun memberikan penilaiannya.

Menurutnya, klub asuhan Widodo Cahyono Putro tersebut memiliki sayap-sayap yang cukup cepat.

"Bhayangkara FC bagi saya tim yang berbahaya. Kadang saya melihat mereka melakukan beberapa kali pergantian pemain dengan formasi yang berbeda," ujar Jan.

"Saya melihat mereka punya sayap yang cepat di depan gawang. Tapi saya pikir kami sudah tahu harus melakukan apa saat melawan mereka," imbuhnya.

"Apabila mereka bermain dengan gaya yang berbeda dari pertandingan sebelumnya, maka kami juga harus mencari solusi yang berbeda," tutup pelatih asal Belanda ini.

Dewa United FC kemungkinan bakal menurunkan debutan baru di putaran kedua ini.