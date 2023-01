Jadwal Tinju Dunia Artur Beterbiev vs Anthony Yarde Pekan Ini Live ESPN, Tak Siaran Langsung TVOne

Simak Jadwal Tinju Dunia Artur Beterbiev vs Anthony Yarde. Tak Siaran Langsung TV One tapi tayang Live Streaming ESPN+ dan BT Sports Minggu (28/1/2023)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan gelaran tinju dunia Sabtu waktu setempat atau Minggu (29/1/2023) besok. Simak Jadwal Tinju Dunia Artur Beterbiev vs Anthony Yarde di OVO Arena di London, Inggris.

Pertandingan tinju dunia utama sendiri diprediksi akan mulai pada pukul 17.30 ET atau 05.30 WIB pada hari Minggu 29 Januari 2023.

Sayangnya duel Artur Beterbiev vs Anthony Yarde tak siaran langsung maupun Live Streaming TV One. Hanya tayang di ESPN dan BT Sports.

Artur Beterbiev bertarung mempertaruhkan tiga sabuknya di kelas berat ringan untuk mempertahankan tali pengikatnya melawan Anthony Yarde.

Yarde (23-2, 22 KO) akan berusaha merebut sabuk IBF, WBC & WBO 175-lb dari Beterbiev yang tak terkalahkan (18-0, 18 KO), yang dianggap sebagai tugas yang sulit untuk pertarungan mereka pada hari Sabtu di ESPN+.

Kemenangan terbaik dalam resume Yarde kurang dari level Beterbiev, dan dia untuk menangani lompatan besar dalam kompetisi ini, dibutuhkan kinerja yang luar biasa darinya.

Karier terbaik Yarde menang: Lyndon Arthur Darius Sek Nikola Sjekloća Alex Teran Anda tidak ingin menyebut petarung itu level-C, tetapi mereka tidak bisa dikategorikan sebagai level-B. Mungkin Anda bisa menyebut mereka petarung level C+, yang bukan merupakan persiapan yang dibutuhkan Yarde untuk menghadapi pria seperti Beterbiev.

Yarde yang berusia 31 tahun akan bertarung di rumah dan kemungkinan besar akan membuat penonton mendukungnya kecuali mereka melompat lebih awal dan memilih untuk mendukung Beterbiev.

Sulit untuk mengatakan bagaimana reaksi para penggemar, karena Yarde tidak melakukan banyak hal selama delapan tahun karir profesionalnya untuk membangun banyak pengikut di Inggris.

Yarde Ingin Mengejutkan Dunia Kemenangan untuk Yarde yang berusia 31 tahun akan menjadi kejutan besar bagi dunia tinju karena Beterbiev seharusnya memenangkan pertarungan ini dengan warna-warna cerah dan maju ke pertarungan yang ingin dilihat semua orang antara dia dan juara WBA 175-lb Dmitry Bivol.

Bisakah Yarde menarik kejutan, atau akankah Beterbiev mengalahkannya seperti yang dia lakukan pada 18 lawan sebelumnya?

Hasil penimbangan lengkap:

Artur Beterbiev 174.5 vs. Anthony Yarde 174 1/4 Moses Itauma 248 vs. Marcel Bode 220 Tommy Fletcher 199.4 vs. Darryl Sharp 188.5 Karol Itauma 174.1 vs. Ezequiel Maderna 174.7 Artem Dalakian 111.6 vs. David Jimenez 111.1 Hebatnya, pada usia 38, Beterbiev bertarung lebih baik sekarang daripada ketika dia berusia 20-an, karena dia membuatnya terlihat mudah sejak perangnya dengan Oleksandr Gvozdyk pada Oktober 2019. Hingga sekarang, itu adalah lawan terberat dari sepuluh- karir pro tahun.

Prediksi Artur Beterbiev vs Anthony Yarde