Keberadaan Irwan Mussry saat Maia Estianty Rayakan Ultah ke-47 Sendirian, Komen Postingan Suami

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rayakan ulang tahun ke-47, Maia Estianty justru bepergian keluar negeri sendirian tanpa didampingi oleh Irwan Mussry.

Ayah sambung Al, El, dan Dul itu masih terlihat sibuk hingga dapat komentar langsung dari Maia Estianty.

Rumah tangga Maia Estianty dan Irwan Mussry memang kerap diisukan dengan berita tak sedap.

Hal ini dipicu oleh kesibukan Maia dan Irwan sehingga membuat keduanya jarang menghabiskan waktu bersama.

Apalagi mantan istri Ahmad Dhani itu memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendiri dan sering tak pulang ke apartment sang suami.

Namun kabar perihal rumah tangganya yang merenggang itu sering dibantah oleh Maia.

Mantan rekan duet Mulan Jameela ini beralasan lebih merasa nyaman di rumahnya sendiri lantaran kerap ditinggal oleh Irwan Mussry yang sibuk mengurusi bisnis.

Pun saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-47 pada Kamis (27/1/2023) Maia memilih untuk berangkat ke Hongkong seorang diri tanpa didampingi oleh Irwan Mussry.

Terlihat lewat unggahan di akun instagram miliknya, Maia memamerkan momen sesaat sebelum lepas landas untuk pergi ke Hongkong merayakan pertambahan usianya.

"Bye Indonesia…

Terbang sendirian ajaaahhh… setelah tadi malam anak2 ke rumah kasih kejutan ultah… 47 tahun nih gw !!! makin mendekati GOCAP !!!"

Sementara itu, Irwan Mussry yang tak tampak mendampingi Maia Estianty terlihat sedang berada di Singapura untuk menghadiri event bisnis.

"The annual Lunar New Year dinner is back this year, and I’m happy to be here with the team. Looking forward to a prosperous, exciting year of the rabbit!" tulis Irwan Mussry di akun instagram pribadinya.

Postingan Irwan Mussry itu pun langsung dikomentari oleh Maia yang tampak meninggalkan 3 emoticon hati.

