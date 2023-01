PSG vs Reims: Jadwal Liga Prancis, Prediksi Skor Akhir, Susunan Pemain, H2H, Lionel Messi Main

PSG vs Reims Liga Prancis 2022/2023. Jadwal jam tayang, Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain tayang Live Streaming TV Online. Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak pertandingan seru Paris Saint-Germain vs Reims Liga Prancis atau Ligue 1 2022/2023. Jadwal jam tayang, Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain tayang Live Streaming TV Online.

Jadwal siaran langsung dan laga PSG vs Reiams ini adalah Minggu malam atau Senin dinihari (30/1/2023), jam 02:45 WIB.

Laga di pekan ke-20 ini akan berlangsung di Parc des Princes.

PSG akan melanjutkan kampanye Ligue 1 mereka setelah hampir dua minggu di kandang melawan Reims pada hari Minggu (28 Januari), berusaha untuk bangkit kembali dari kekalahan mengejutkan mereka dari Rennes.

Baca juga: Christophe Galtier Ubah Formasi PSG, Kylian Mbappe dan Lionel Messi di Lini Depan, Posisi Neymar?

Baca juga: Lionel Messi Enggan Perpanjang Kontrak dengan PSG, Intip Peluang La Pulga Balik ke Barcelona

Les Rennais meraih kemenangan 1-0 yang menakjubkan atas Parisians, dengan Hamari Traore mencetak gol kemenangan pada menit ke-65.

Itu merupakan kekalahan kedua mereka di musim liga, memungkinkan Lens memangkas jarak antara mereka dan Parisian menjadi hanya tiga poin.

Reims turun di posisi ke-11 klasemen Ligue 1 dengan hanya 25 poin dalam 19 pertandingan, hanya menang lima kali.

Menariknya, The Reds and Whites tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan liga terakhir mereka sejak kekalahan telak 3-0 melawan AS Monaco.

Prediksi Skor PSG vs Reims

PSG tahu Lens bernafas tepat di bawah leher mereka, jadi mereka tidak boleh tergelincir lagi. Galtier tidak akan mengambil risiko apa pun dan dapat memainkan XI terkuatnya.

Paris Saint Germain

Reims tidak terkalahkan untuk sementara waktu dan bisa membuat juara Prancis itu lari serius untuk uang mereka, tetapi berharap tuan rumah menang di Parc des Princes.

Prediksi: PSG 2-0 Reims

PSG vs Reims Head-to-Head dan Key Numbers