Boy William Sukses Jebak Bilqis Hingga Tabiat Asli Ayu Ting Ting Terbongkar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Boy William sukses menjebak Bilqis, anak Ayu Ting Ting.

Akibat jebakan pertanyaan Boy William, Bilqis ngga sadar menguak tabiat asli dari Ayu Ting Ting.

Boy William sedikit mengeluarkan pertanyaan privasi kepada Bilqis.

"Is she get angry with u alot? (apakah dia sering marah padamu)," tanya Boy William lagi.

Tak terduga, Bilqis menjawab dnegan penuh semangat dan menyebut Ayu Ting Ting setiap hari marah padanya.

"Everyday (Setiap hari)," jawab Bilqis. Keduanya pun lantas tertawa.

Berikut ini isi curhatan Bilqis Khumairah Razak putri Ayu Ting Ting dengan Boy William.

Kedekatan Bilqis dengan Boy Wiliam mencuri perhatian setelah membicarakan aib Ayu Ting Ting.

Sosok Bilqis kini sudah mulai berani membicarakan Ayu Ting Ting di hadapan Boy William.

Ya, Bilqis dikenal sudah memiliki keakraban dengan Boy William.

Setelah sang bunda diisukan menjalin hubungan dengan Boy William, tampak kini Bilqis mulai menaruh hati juga.

Pasalnya baru-baru ini Boy William membagikan momen keakrabannya dengan Bilqis.

Dalam video yang diunggah Boy William pada Instastory, tampak Bilqis membicarakan Ayu Ting Ting.

Saat itu, Boy William memancing Bilqis untuk membongkar tabiat sang bunda.