Kursi Kosong dari BCL untuk Mendiang Ashraf Sinclair, Dikenang Saat Konser di Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bunga Citra Lestari (BCL), menyediakan kursi kosong untuk mengenang sang suami mendiang Ashraf Sinclair di konser di Malaysia pada Jumat (27/1/2023).

Tak hanya itu, BCL pun menaruh setangkai mawar putih di kursi kosong tersebut.

Di sebelah kursi tersebut tampak ayah Ashraf Sinclair, ibu dan juga anaknya duduk menyaksikan konser BCL.

Pada kesempatan tersebut, BCL sempat menguak isi hatinya ketika harus menerima kenyataan ditinggal Ashraf Sinclair.

"Sebelum pandemi terjadi saya kehilangan the love of my life," uajr BCL dikutip Sripoku.com dari akun TikTok @pikaxxi16_, Minggu (29/1/2023).

Diketahui sebelumnya BCL begitu bahagia saat Ashraf Sinclair hadir dalam hidupnya.

Namun pada tahun 2020, Ashraf Sinclair harus meninggalkan BCL untuk selamanya.

Tiga tahun tanpa kehadiran Ashraf Sinclair membuat BCL berjuang untuk tetap hidup.

Ia bahkan melalui berbagai momen paling terpuruk dalam hidupnya.

