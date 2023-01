Jadwal Tinju Dunia Pekan ini Ada Navarrete vs Wilson Via Streaming TV Online Duel 12 Ronde

Jadwal Tinju Dunia Pekan ini akan menyajikan duel sengit Emanuel Navarrete vs Liam Wilson Siaran langsung via Live Streaming ESPN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Pekan ini akan menyajikan duel sengit Emanuel Navarrete vs Liam Wilson untuk memperebutkan sabuk WBO yang lowong Jumat 3 Februari 2023 waktu setempat.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Navarrete vs Wilson ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne atau tidak. Namun laga ini pasti tayang via Live StreamingTV Online ESPN.

Navarrete vs Wilson untuk memperebutkan gelar kelas ringan junior WBO yang kosong di Desert Diamond Arena

Duel Emanuel Navarrete (36-1, 30 KO) dan Liam Wilson (11-1, 7 KO) bertanding di Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona.

Kontes ini menampilkan juara dunia dua divisi dari San Juan Zitlaltepec, Meksiko melawan pesaing dari Caboolture, QLD, Australia.

Keduanya bertarung memperebutkan gelar kelas ringan junior WBO yang kosong.

Pertarungan kejuaraan dunia dijadwalkan untuk 12 putaran.

Di Indonesia, acara tersebut disiarkan langsung pada hari Sabtu, 4 Februari.

Dalam pertandingan pendukung utama sepuluh ronde, Arnold Barboza (27-0, 10 KO) dari South El Monte, California menghadapi mantan juara dunia dua divisi Jose Pedraza (29-4-1, 14 KO) dari Cidra, Puerto Riko.

Memulai kartu utama, peraih medali perak Olimpiade AS Richard Torrez (4-0, 4 KO) dari Tulare, California menghadapi James Bryant (6-2, 4 KO) dari Pittsburgh, Pennsylvania dalam pertarungan enam ronde di kelas berat.

Di antara pertarungan undercard Navarrete vs Wilson, Andres Cortes (18-0, 10 KO) dari Las Vegas, NV bertemu Puerto Rico Luis Melendez (17-2, 13 KO) dalam sepuluh ronde di kelas ringan junior.

Selain itu, Nico Ali Walsh (7-0, 5 KO) berduel dengan petenis Phoenix Eduardo Ayala (9-2-1, 3 KO) dalam pertarungan enam ronde di kelas menengah.

Selain itu, pemain asli Sacramento Xavier Martinez (18-1, 12 KO) melawan Yohan Vasquez (25-3, 20 KO) dari Republik Dominika dalam sepuluh ronde di kelas menengah super.

Lineup lengkap dapat ditemukan di bawah ini.