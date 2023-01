Kondisi Wajah Syahrini dan Reino Barack Kini Disorot, Disebut si Kembar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barack menjadi sorotan.

Pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2023 tersebut dikatakan mirip. Artis 40 tahun yang disapa Incess itu pun bereaksi.

Sosok yang mengatakan wajah Syahrini dan Reino Barack mirip adalah teman dekat Incess.

Hal tersebut diketahui berdasarkan postingan Syahrini melalui instagram pribadinya, @princessyahrini baru-baru ini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Senin (30/1/2023), Syahrini membagikan fotonya bersama Reino Barack.

Diketahui pasutri ini sedang berada di Jepang, kampung halaman Reino Barack.

Sudah dua bulan lamanya Syahrini dan Reino Barack berada di sana.

Selama di Jepang, Syahrini hampir tidak pernah ketinggalan langkah Reino Barack.

Pasalnya, Syahrini selalu mendampingi Reino Barack di mana saja berada.

Aktivitas itu selalu diabadikan dan dibagikan melalui media sosial instagram.

Seperti baru-baru ini, terdapat foto Syahrini dan Reino Barack yang baru diposting.

“At The Right Time,On The Right Place And With The Right Person Enjoying The Beautiful Japan, “ kata Syahrini melalui caption.

Dalam foto yang diunggah, tampak Syahrini dan Reino Barack asik jalan-jalan berdua.

Satu lagi, saat mereka duduk di kursi sembari tersenyum dan tertawa.