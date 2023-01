Chelsea Ingin Gelandang Inter Milan dan Incaran Arsenal di Injury Time Transfer, Caicedo ke London?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub Liga Inggris, Chelsea dilaporkan telah melakukan pendekatan pada menit-menit terakhir untuk merekrut Nicolo Barella dari Inter Milan.

Menurut TuttoMercatoWeb , Chelsea telah melakukan penyelidikan untuk gelandang tengah berusia 25 tahun itu.

Dapat dipahami bahwa The Blues ingin mengetahui apakah Inter siap untuk menjual pemain internasional Italia itu, tetapi mereka menjawab dengan 'tidak'.

Dilansir Thechelseachronicle.com, Barella adalah pemain kunci dalam tim Simone Inzaghi, mencetak enam gol dan membuat tujuh assist dalam 25 penampilan musim ini.

Dengan kesepakatan sang gelandang masih terikat kontrak di San Siro, tidak mengherankan jika Chelsea mendapat jawaban tegas.

Barella adalah nama baru lainnya yang muncul untuk Chelsea pada hari tenggat waktu, yang membuat klub terlihat panik untuk mendatangkan gelandang baru ke Stamford Bridge.

Sky Sports menjelaskan sore ini bahwa The Blues sedang dalam pembicaraan dengan Bayern Munich untuk merekrut gelandang berusia 28 tahun Marcel Sabitzer.

Banyak penggemar Chelsea berharap mendengar berita positif terkait saga Enzo Fernandez.

Kedengarannya seperti pihak Graham Potter bekerja tanpa lelah pada hari tenggat waktu untuk mendatangkan rekrutan baru lagi.

Barella adalah target yang sangat ambisius untuk dicoba dalam beberapa jam terakhir jendela.

Akan sangat menyenangkan melihat pembangkit tenaga lini tengah di Liga Premier lebih jauh, tetapi Inter pasti akan memberikan penilaian yang tinggi untuknya.

Antonio Conte, yang sebelumnya menangani Barella di Inter, pernah berkata bahwa sang pemain “sempurna dalam segala hal” setelah tampil melawan Juventus beberapa tahun lalu.

Sementara Moises Caicedo dilaporkan melakukan perjalanan ke ibu kota hari ini, di tengah kemungkinan pindah ke Chelsea.