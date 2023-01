Insiden Syahrini dan Reino Barack di Jepang Mencuat, Sahabat Sebut Paspor Incess Hilang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diboyong Reino Barack pergi ke Jepang, insiden lenyapnya paspor milik Syahrini dikulik sahabat.

Kesenangan Syahrini dan Reino Barack yang beberapa waktu lalu bertandang ke Jepang tampaknya sempat terganggu.

Pasalnya kakak Aisyahrani tersebut diduga sempat mengalami kejadian hilangnya paspor saat asyik menikmati negara Jepang bersama sang suami.

Peristiwa ini terjadi diduga imbas kelalaian Incess yang terlalu sibuk berbelanja.

Drama hilangnya paspor Incess ini dikulik sahabat saat ia membagikan sejumlah foto keseruannya menjelajahi negeri sakura lewat akun instagram miliknya, Senin (30/1/2023).

Tampak dari beberapa foto yang dibagikan, Incess begitu menawan mengenakan baju - baju branded miliknya.

Baca juga: Wajah Baby L Dihina Lagi, Lesti Kejora Murka: Semoga Allah Beri Hidayah

Baca juga: Fakta Konser Sheila On 7 di Jakarta: Ashanty Puas, Ditonton 25 Ribu Orang, Raiders Malah Sederhana

Terlihat pula momen - momen romantis Syahrini bersama Reino Barack mulai dari saling rangkul hingga makan bersama.

"At The Right Time,On The Right Place And With The Right Person Enjoying The Beautiful Japan," tulis Incess.

Namun dibalik keceriaan keduanya menikmati momen di Jepang, salah satu sahabat Incess dengan akun @hennymyranda_'s menyinggung momen saat paspor Incess lenyap.

"Pasporwatiiih mana itu drama pasporwatiiihhh @syh55 @ingedino," tulisnya.

Incess pun langsung bereaksi dengan mengungkap bahwa peristiwa tersebut telah berhasil ditangani.

"hempassssssss Di babak perempat final … Lamunan smua inieh," balas Incess.

Diduga lenyapnya paspor Incess ini terjadi lantaran ia terlalu sibuk belanja.

"@hennymyranda_ wkwk inces @princessyahrini kebanyakan belonjong nampaknya smp lenyap itu paspor," timpal sahabat Incess yang lain @ingedino.