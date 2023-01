Link TV Online TVRI Live Streaming Bola Inter Milan vs Atalanta Siaran Coppa Italia Jam 02.30 WIB

Ini link Live Streaming TVRI bola Inter Milan vs Atalanta siaran langsung Coppa Italia 2023 hari ini tayang jam 03.00 WIB link Vidio ada disini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming TVRI laga Inter Milan vs Atalanta di Coppa Italia 2023. Laga akan Siaran Langsung TVRI dinihari ini.

Pertandingan Inter Milan vs Atalanta juga bisa diakses via Live streaming bola TVRI via Vidio yang link nya tersedia.

Bagi yang mencari Link Live Streaming TV Online TVRI bisa disimak. Link Live Streaming Inter Milan vs Atalanta ada di bagian berita ini.

Laga Inter Milan vs Atalanta yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza jam tayang pukul 02.30 WIB.

Inter Milan akan menghadapi Atalanta pada hari Selasa di perempat final Coppa Italia di San Siro.

Inter Milan memasuki pertandingan ini setelah menang 2-1 atas Cremonese asuhan Davide Ballardini di liga.

Dua gol dari striker Argentina Lautaro Martinez memastikan kemenangan Inter Milan asuhan Simone Inzaghi.

Striker Nigeria David Okereke mencetak gol hiburan untuk Cremonese.

Atalanta, di sisi lain, mengalahkan Sampdoria asuhan Dejan Stankovic 2-0 di liga. Gol dari bek sayap Denmark Joakim Maehle dan pemain internasional Nigeria Ademola Lookman memastikan kesepakatan untuk Atalanta asuhan Gian Piero Gasperini.

Inter Milan saat ini berada di urutan ke-2 di liga, 10 poin di belakang pemimpin liga Napoli, yang memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Seperti yang terjadi, gelar liga adalah milik Napoli, dan harapan terbaik Simone Inzaghi untuk memenangkan trofi musim ini akan berlanjut di Coppa Italia.

Telah dilaporkan bahwa bek tengah Slovakia Milan Skriniar telah setuju untuk pindah ke Paris Saint-Germain musim panas ini, dan kemungkinan juga pemain berusia 27 tahun itu akan pindah ke Paris pada bulan Januari jika klub dapat menyepakati biaya.

Mempertimbangkan pentingnya Skriniar untuk pertahanan Inter Milan, akan menarik untuk melihat bagaimana rencana klub untuk menggantikannya.

Atalanta, di sisi lain, berada di urutan ke-3 liga, tertinggal dua poin dari Inter Milan.