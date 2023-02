Bank Kalsel Raih Indonesia Best BUMD Award 2023 dari Warta Ekonomi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel raih prestasi membanggakan pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2023 oleh Warta Ekonomi.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Bank Kalsel dalam pengembangan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat yang sangat baik.

Indikator penilaian yang digunakan dalam Penghargaan Best BUMD Awards 2023, yaitu Perkembangan Kinerja Perusahaan, Publikasi, Inovasi, dan l ayanan Masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima oleh Septian Reiswandy selaku Assisten Manager Corporate dan Marketing Communication Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting (31/01).

Septian Reiswandy selaku Assisten Manager Corporate dan Marketing Communication

Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel menerima

Penghargaan Best BUMD Awards 2023 (Bank Kalsel)

Sesuai dengan tema yang diusung yaitu Improving Regional Accessibilty Towards a Suistanable Economy, Bank Kalsel meraih penghargaan tersebut atas komitmen Bank Kalsel sebagai BUMD yang menjadi garda terdepan di daerah yang berperan aktif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Septian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Bank Kalsel.

“Mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya atas apresiasi yang diberikan oleh Warta Ekonomi sebagai Best BUMD Awards 2023 as Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Providing Reliable Banking Services Kategori BPD. Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, karena dinilai berhasil memberikan layanan terbaik, sekaligus berperan dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional khususnya upaya pemulihan ekonomi nasional,” ucap Septian.

Septian berharap penghargaan ini dapat menjadi pelecut semangat untuk semakin mengoptimalkan kinerja dan layanan perusahaan, sebagaimana tagline Bank Kalsel ‘Setia Melayani, Melaju Bersama’.

“Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel, maupun dukungan serta kepercayaan dari seluruh Pemegang Saham dan nasabah setia Bank Kalsel. Semoga penghargaan ini menjadi pelecut semangat perusahaan untuk terus meningkatkan corporate brand awareness, menjaga brand image dan kinerja perusahaan, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah,” pungkasnya. (AOL)