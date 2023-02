Chelsea Dapatkan Enzo Fernandez, Pecahkan Rekor Grealish ke Man City, Juga Lepas Ziyech ke PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumor kencang yang berembus belakangan ini akhirnya menjadi kenyataan. Enzo Fernandez akhirnya benar-benar merapat ke Chelsea pada Deadline Day bursa transfer musim dingin 2023.

Sementara itu, Chelsea juga melepas salah satu bintangnya, Hakim Ziyech ke Paris Saint-Germain (PSG).

Pengejaran Chelsea untuk memboyong Enzo Fernandez dari Benfica akhirnya berbuah manis.

Pihak The Eagles akhirnya menyetejui kesepakatan transfer sang gelandang muda tersebut ke The Blues jelang penutupan bursa transfer.

Nilai fantastis dengan harga 105 juta pounds atau sekitar Rp1,9 triliun menjadi mahar yang dibayarkan Chelsea ke Benfica.

Kontrak berdurasi jangka panjang selama 8,5 tahun akan membuat Fernandez bertahan di Stamford Bridge sampai 2031.

Pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, sudah bersabda dengan tagline "Here We Go!"

Kepastian transfer tersebut juga dikonfirmasi oleh jurnalis terpercaya Inggris dari The Athletic, David Ornstein.

Harga mahal yang dibayarkan oleh Chelsea tersebut memecahkan rekor transfer Britania Raya sebagai yang termahal.

Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Manchester City yang memboyong Jack Grealish pada bursa transfer musim panas 2021.

The Citizens menebus Grealish dari The Villans dengan merogoh kocek senilai 100 juta pounds atau sekitar Rp1,8 triliun.

Tak sampai di situ saja, kepindahan Fernandez dari Benfica ke Chelsea ini juga memecahkan rekor lain.

Fernandez, yang berusia 22 tahun, menjadi pemain termahal sepanjang sejarah yang berasal dari Argentina.

Penampilan apiknya bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2022 membuatnya menjadi komoditas panas di bursa transfer.