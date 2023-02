Jadwal Bola dan Siaran TV Malam Ini, AS Roma vs Cremonese di TVRI,PSG, MU, Barcelona Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam ini, ada beberapa pertandingan menarik di Jadwal Bola. Ada Man United vs Nottingham, Real Betis vs Barcelona, AS Roma vs Cremonese dan Montpellier vs PSG.

Pada Rabu malam hingga Kamis dinihari nanti (2/2/2023) pertandingan dari Carabao Cup atau Piala Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia dan Liga Prancis.

Seluruh laga ada yang bisa disaksikan TV Lokal gratis Siaran Langsung TVRI dan juga Live Streaming TV Online Beins Sports dan Vidio.com.

Jadwal Bola beserta Siaran TV Malam Ini lebih lengkap disediakan usai artikel ini.

​Manchester United - Nottingham Forest, pertandingan leg kedua semifinal Piala Liga Inggris, dijadwalkan pada Rabu, 1 Februari, mulai pukul 22:00 di Old Trafford, dan akan disiarkan langsung oleh Bein Sports.

Manchester United lolos ke final Piala EFL, setelah menang 3-0 di leg pertama melawan Nottingham Forest, sehingga diharapkan kedua tim akan mengatur pemain inti mereka untuk tujuan yang ditetapkan dalam kejuaraan.

Manchester United, tempat ke-4 di Liga Premier, dengan 39 poin setelah 20 pertandingan, tiga poin lebih banyak dari Tottenham, tim di tempat ke-5, yang juga memainkan pertandingan ekstra, memiliki tujuan utama untuk menempati posisi yang membawanya. kembali ke Liga Champions UEFA.

Tim yang dilatih oleh Erik teh Hag keluar dari ritme setelah kemenangan melawan Manchester City (2-1) di kandang dan hanya mengumpulkan satu poin di pertandingan kejuaraan berikutnya, 1-1 dengan Crystal Palace dan 2-3 dengan Arsenal, keduanya tandang. .

Namun, kemenangan datang dalam dua pertandingan terakhir, 3-0 tandang melawan Nottingham Forest, di leg pertama semifinal Piala EFL, dan 3-1 di kandang melawan Reading, di babak 16 besar Piala FA (Piala Inggris). ).

Perlu disebutkan bahwa Manchester United sudah enam tahun tidak meraih trofi, lebih tepatnya sejak 2017, ketika mereka berjaya di Liga Eropa UEFA, di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, 2-0 di final melawan Ajax Amsterdam dari Stockholm.

Nottingham Forest berada di posisi ke-13 dalam kejuaraan, dengan akumulasi 21 poin setelah 20 pertandingan, dan hanya empat poin di atas posisi degradasi (18-20), berhasil keluar dari zona bahaya setelah dua kali menang dan dua kali seri di final. empat tahap Liga Premier.

Sebelum dikalahkan dalam tur oleh Manchester United (skor 0-3), "rimbawan" tidak pernah kalah di kandang sendiri dalam delapan pertandingan, di semua kompetisi, tetapi jauh dari rumah tim yang dilatih oleh Steven Cooper kalah enam kali di pertandingan terakhir. 10 permainan.

Ini akan menjadi duel ketiga antara kedua tim musim ini, setelah Manchester United menang 3-0 baik di kejuaraan, pada 27 Desember 2022, di kandang sendiri, dan di leg pertama Piala Liga Inggris, pada 25 Januari di pemindahan.

Beralih ke Liga Prancis, PSG akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Ligue 1 ketika mereka bertandang ke Montpellier pada Rabu malam.