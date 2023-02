Jadwal Liga 1 Siaran Live Indosiar, Persija vs RANS, Arema vs PSM, Persib vs PSS, Bali vs Barito dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Liga 1 2022/2023 pekan 22 yang akan tayang di TV Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Pekan 22 Liga 1 akan dimulai hari Kamis (2/2/2023), yang diwarnai sejumlah pertandingan menarik seperti Persija vs RANS, Arema vs PSM, Persib vs PSS dll.

Pada pekan 22 Liga 1 2022 dibuka dengan pertemuan tim yang gagal meraih kemenangan di partai terakhirnya yakni Persikabo 1973 vs Persita Tangerang.

Kemudian ada Persis Solo yang sedang berusaha naik ke 10 besar dan akan mendapat tamu Bhayangkara FC.

Sementara penghuni dua besar klasemen Liga 1 2022, Persib Bandung maupun Persija Jakarta kompak menggelar partai kandang.

Persija Jakarta meladeni perlawanan RANS Nusantara dan Persib Bandung bakal bertemu dengan PSS Sleman.

Sementara itu Barito Putera yang tengah terpuruk akan menghadapi tuan rumah Bali United dan jadi penutup jadwal Liga 1 pekan 22 yang berlangsung Minggu (5/2/2023).

Berikut Jadwal Liga 1 2022 Pekan 22 dam TV yang menyiarkan:

Kamis, 2 Februari 2022

Pukul 15.00 WIB

Persikabo 1973 vs Persita Tangerang (Vidio)

Pukul 16.00 WIB

Persis Solo vs Bhayangkara FC (Indosiar)

Pukul 18.30 WIB

Dewa United vs Madura United (Indosiar)

Jumat, 3 Februari 2023

Pukul 15.30 WIB

Persija Jakarta vs RANS Nusantara