Jam Tayang dan Sinopsis Oh My Venus di NET TV, Drakor Pengganti Descendants of The Sun yang Tamat

Jadwal Tayang dan Sinopsis Drakor Oh My Venus yang dibintangi Shin Min Ah dan So Ji Sub.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah Descendants of The Sun tamat, NET TV menggantinya dengan drama Korea atau Drakor baru yakni Oh My Venus.

Berdasarkan rilis NET TV, Oh My Venus yang dibintangi Shin Min Ah dan So Ji Sub akan tayang mulai hari ini pukul 12.00 WIB.

Lantas seperti apa Sinopsis drama Korea Oh My Venus?

Ternyata, drakor ini berkisah tentang pengacara wanita bertubuh gemuk yang sedang patah hati.

Oh My Venus menceritakan tentang seorang pengacara wanita bernama Kang Joo Eun (Shi Min Ah) yang sedang patah hati.

Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, sang pacar yang bernama Im Woo Shik (Jung Gyu Woon) memutuskan hubungan mereka.

Ia semakin hancur tatkala sang pacar telah selingkuh dengan Oh Soo Jin (Yoo In Young), sahabatnya semasa SMA.

Soo Jin yang dulu bertubuh gemuk menaruh dendam pada Joo Eun yang banyak digilai para pria lantaran kecantikan dan tubuh langsingnya.

Namun, kini keadaan justru berbalik karena Joo Eun menjadi gemuk dan tidak menarik, sementara Soo Jin makin cantik dan langsing.

Suatu hari, ia bertemu dengan Kim Young Ho (So Ji Sub) yang dikiranya adalah trainer atlet-atlet terkenal.

Ia pun meminta bantuan Young Ho untuk kembali kurus dan cantik di tengah penyakitnya yang membuatnya kesulitan melakukan olahraga berat.

Sering bertemu, keduanya malah terjebak dalam cerita romantis sekaligus bikin ngakak.

Bagaimana akhir dari kisah mereka?

Dilansir dari Asianwiki.com, Selasa (30/8/2022), Oh My Venus telah tayang di KBS 2 pada 15 November 2015 hingga 5 Januari 2016.