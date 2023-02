Saatnya Investasi Logam Mulia, Lihat Harga Emas Antam Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO,ID - Tak ada salahnya mulai investasi emas antam lagi untuk keperluan di masa yang akan datang.

Salah satu keuntungan investasi Emas Antam bisa menjadikannya sebagai instrumen investasi rendah resiko. Nilai Emas Antam tergolong lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai mata uang. Bahkan, nilai Emas relatif meningkat selama inflasi

Rabu (1/2) harga emas batangan bersertifikat di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp 2.000 per gram. Dari sebelumnya Rp 1.027.000 per gram, harga emas hari ini menjadi Rp 1.029.000 per gram.

Adapun harga buyback emas Antam oleh Butik Logam Mulia naik Rp 2.000 per gram, dari sebelumnya Rp 931.000 per gram menjadi Rp 933.000 per gram.

Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 96.000 per gram.

Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback). Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung/rugi andaikata para investor emas lantakan pada beberapa kurun waktu.



Jangan Sampai Salah, Ini 5 Tips Investasi Emas

Investasi emas merupakan salah satu jenis investasi yang bisa dipilih bagi para pemula. Sebab, instrumen investasi ini dianggap paling mudah dimengerti dibandingkan yang lainnya.

Selain itu, emas merupakan barang yang harganya memiliki kecenderungan naik serta jarang mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan.

Namun, sebelum berinvestasi ada baiknya ada mengetahui beberapa tips investasi emas bagi pemula. Hal ini perlu diketahui agar Anda tak salah langkah dalam berinvestasi.

5 Tips Investasi Emas Bagi Pemula

Pastikan tujuan investasi emas

Sebelum memulai investasi emas, pastikan Anda tahu untuk apa tujuan Anda berinvestasi. Cara investasi emas yang aman ialah mengetahui dengan baik tujuannya dalam berinvestasi.

Banyak tujuan yang bisa dijadikan target dalam berinvestasi emas, apakah untuk tabungan pernikahan, pendidikan, atau investasi hari tua.

Misalnya, Anda sudah menargetkan dalam kurun 10 tahun ke depan akan berhenti bekerja dan memulai usaha sendiri. Kemudian penghasilan dari gaji Anda sebagian disisihkan dan diinvestasikan di emas.