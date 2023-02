Hasil Bola Tadi Malam: Man United ke Final Carabao, Barcelona Juara Paruh Musim Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah hasil bola tadi malam. Ada Manchester United yang melaju ke final Carabao Cup, Barcelona juara paruh musim Liga Spanyol dan AS Roma tersingkir dari Coppa Italia.

Diketahui, Manchester United sukses mengalahkan Nottingham Forest dan melaju ke final Piala Liga Inggris 2022-2023.

Man United bersua Nottingham Forest pada semifinal leg kedua Piala Liga Inggris 2022-2023.

Mentas di Old Trafford, Rabu (1/2/2023) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB, The Red Devils menang atas The Forest.

Skor 2-0 via gol Anthony Martial (menit ke-73) dan Fred (76') menjadi hasil akhir bagi kemenangan tim asuhan Erik ten Hag.

Hasil ini sekaligus membuat Setan Merah melangkah ke final secara meyakinkan usai menang dengan agregat 5-0.

Dikutip BolaSport.com dari SofaScore, Man United tampil mendominasi dengan mencatatkan 74 persen penguasaan bola.

Dari segi peluang, Setan Merah juga unggul dengan membuat 13 kesempatan dan 6 tepat sasaran.

Adapun Nottingham Forest menghasilkan 5 peluang dengan 3 di antaranya mengarah ke gawang.

Babak pertama bergulir, Man United langsung mendominasi jalannyapermainan atas Forest.

Namun, 10 menit pertama laga tim asuhan Erik ten Hag belum menciptakan peluang berbahaya.

Kesempatan perdana baru hadir pada menit ke-18 lewat tendangan spekulasi Antony.

Antony, yang bergerak dari sisi kanan penyerangan, melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti.

Tendangannya tersebut melengkung menuju ke sisi kanan gawang Forest, tetapi Wayne Hennessey sebagai kiper mampu menepis bola itu.