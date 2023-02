Dibintangi Natasha Wilona, Series Skaya and The Big Boss Tembus Rekor Tiga Juta Penonton

Natasha Wilona. Dibintangi Natasha Wilona, Series Skaya and The Big Boss sudah menembus tiga tuta penonton di tiga episodenya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Capaian positif series terbaru yang dibintangi Natasha Wilona berjudul Skaya And The Big Boss terus dicatatkan.

Baru di episode ketiga, Skaya and The Big Boss kini sudah berhasil menembus tiga juga penonton.

Serial terbaru yang dibintangi aktris yang pernah tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini tayang di Maxstream.com.

Menggandeng Rayn Wijaya sebagai lawan mainnya, Natasha Wilona berhasil berperan apik dalam series Skaya And The Big Boss.

Series yang mengangkat kisah cinta dari anak muda tersebut berhasil tembus 3 juta penonton sejak 6 hari penayangan.

Sampai saat ini series Skaya And The Big Boss telah ditonton 3 juga orang sejak 3 episode pertama muncul.

Hal tersebut menjadi rekor bagi series yang diperankan Natasha Wilona tersebut.

"Selamat untuk 3 juta penonton-nya!! Super keren sih semangat temen-temen buat Skaya and The Big Boss. Terimakasih udah support dan suka dengan series ini yaa,"caption dalam unggahan instagram maxstream.tv, Kamis (2/2/2023).

Series yang tayang tiap hari Rabu di aplikasi Maxstream tersebut membuat para penontonnya tidak sabar dengan episode-episode baru.

"Btw untuk kamu yang nyerang aku terus “kak kapan episode barunya tayang”. tiap rabu yagesya, catet, tiap rabu!!! (yang nanya lagi nanti kena omel Big Boss ya)," lanjutan caption dalam unggahan maxstream.tv.

Baca juga: Intip Beda Rumah Natasha Wilona Dulu dan Kini, Masa Kecil di Banjarmasin Tempati Gubuk

Hal tersebut juga disambut bahagia oleh Natasha Wilona yang menjadi pemeran utama dalam series Skaya And The Big Boss.

Ia tak menyangka series yang ia perankan akan tembus 3 juta penonton dalam 6 hari penayangan.

Wanita 24 tahun tersebut merasa bahagia setelah seriesnya diminati banyak penonton.

"Omg!! thank you semuanya so happy," tulis Natasha Wilona dalam story instagramnya.