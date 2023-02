Inilah Rincian Harga Emas Antam Terbaru Jumat 3 Februari 2023, Menggiurkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mau berinvestasi emas bisa dengan membeli langsung di Butik Emas Antam atau toko emas terpercaya, tabungan emas di Pegadaian, atau melalui di marketplace.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk anjlok pada hari ini, Jumat (3/2/2023).

Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol Rp 1.029.000 per gram atau ambles Rp 13.000 per gram dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp 1.042.000 per gram pada Kamis (2/2/2023).

Harga buyback emas Antam juga merosot Rp 18.000 per gram pada level Rp 928.000 per gram.

Buyback adalah harga yang di dapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp 564.500

Emas 1 gram: Rp 1.029.000

Emas 2 gram: Rp 1.998.000

Emas 3 gram: Rp 2.972.000

Emas 5 gram: Rp 4.920.000

Emas 10 gram: Rp 9.785.000

Emas 25 gram: Rp 24.337.000

Emas 50 gram: Rp 48.595.000